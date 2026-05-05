U17 Indonesia - U17 Trung Quốc: Quyết lấy vé dự World Cup

U17 Indonesia vừa trải qua giải U17 Đông Nam Á vô cùng thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Họ không thể hiện được nhiều trong trận đấu gặp U17 Malaysia và U17 Việt Nam. Thậm chí, họ còn không ghi nổi bàn nào trong các trận đấu này.

HLV Kurniawan Dwi Yulianto bị chỉ trích khá nhiều vì sự thận trọng thái quá. Thậm chí, U17 Indonesia còn không dám dồn lên tấn công trong trận đấu với U17 Việt Nam dù ở tình thế buộc phải thắng.

Trong khi đó, U17 Trung Quốc được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ khi toàn thắng cả 5 trận đấu ở vòng loại, ghi 40 bàn và không thủng lưới bàn nào. Trong trận đấu giao hữu gần đây, U17 Trung Quốc đã thắng U17 Indonesia với tỷ số 3-2 hồi tháng 2 năm nay.

Ngoài U17 Indoensia và U17 Trung Quốc, bảng B còn có sự xuất hiện của U17 Nhật Bản và U17 Qatar. Do đó, từng trận đấu ở bảng này đều có ý nghĩa quyết định tấm vé dự World Cup (dành cho hai đội đầu bảng).