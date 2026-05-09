U17 Indonesia 0-0 U17 Qatar (hiệp 1): Làm nên lịch sử cho Đông Nam Á

U17 Indonesia đã khởi đầu tốt ở giải U17 châu Á khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc. Sau trận đấu đầu tiên, U17 Indonesia cùng U17 Nhật Bản chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng B với cùng 3 điểm.

Trong trường hợp U17 Nhật Bản thắng U17 Trung Quốc (23h ngày 9/5), U17 Indonesia sẽ giành vé tham dự World Cup nếu đánh bại U17 Qatar.

Nếu vậy, đội bóng xứ vạn đảo sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á. Họ sẽ trở thành đội đầu tiên ở khu vực ba lần liên tiếp tham dự World Cup.

Ở trận đấu với U17 Trung Quốc, U17 Indonesia đã thi đấu "đổ bê tông" trong suốt trận đấu. Họ đã tận dụng khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ U17 Trung Quốc để ghi bàn duy nhất trận đấu do công của Keanu Senjaya ở phút 86.

Nhiều khả năng, đoàn quân HLV Kurniawan Dwi Yulianto sẽ tiếp tục thể hiện lối chơi này trước U17 Qatar.