U17 Hàn Quốc hòa UAE trước ngày so tài với U17 Việt Nam

U17 Hàn Quốc hòa U17 UAE 1-1 đầy may mắn

Khi trận đấu mới trôi qua 8 phút, U17 Hàn Quốc đã phải đón nhận cú sốc lớn, khi Al Jneibi mở tỷ số cho U17 UAE nhờ cú dứt điểm từ góc hẹp của Al Jneibi.

Khoảng thời gian tiếp theo, khung thành U17 UAE rung chuyển dữ dội trước sức ép từ U17 Hàn Quốc. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng trẻ xứ kim chi tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, khiến những cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Sau khi Kim Ji Woo dứt điểm chệch khung thành, lại đến Kim Ji-Ho đánh đầu ra ngoài ở vị trí thuận lợi. Thủ môn Bentley có nhiều pha cản phá xuất sắc giúp hàng thủ U17 UAE đứng vững.

U17 UAE thi đấu khá chặt chẽ, họ chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật và suýt nhân đôi cách biệt ở giữa hiệp một với pha kết thúc khó chịu của Abdulla Al Ameri.

Các cầu thủ U17 Hàn Quốc nhập cuộc hiệp hai đầy quyết tâm. Họ liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương, tận dụng những đường bóng bổng với lợi thế về thể hình.

U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm hòa 1-1 ở trận mở màn (Ảnh: AFC).

Phút 88, khi các cổ động viên Hàn Quốc nghĩ về thất bại thì Ahn Joo-Wan lại sắm vai người hùng với pha lập công quý như vàng, ấn định kết quả hòa 1-1 chung cuộc.

Ở trận đấu cùng bảng, U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen 1-0 và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C, U17 Hàn Quốc và U17 UAE ngậm ngùi chia nhau vị trí nhì bảng. U17 Hàn Quốc sẽ có cuộc thư hùng cực kỳ quan trọng với U17 Việt Nam vào 23h ngày 10/5.

Đội hình thi đấu

U17 Hàn Quốc: Park Ji-Hu, Choi Jae-Hyeok, Seong Min-Su, Jung Ha-Won, Ahn Joo-Wan, Kim Ji-Woo, Kim Ji-Ho, An Sun-Hyun, Moon Ji-Hwan, Choi Min-Jun, Moon Yu-No.

Bàn thắng: Ahn Joo-Wan 88'.

U17 UAE: Bentley, Johannes Waimer, Al Meri, Al Mheiri, Al Awani, Salem Bani, Hussain Yousuf Ali, Al Blooshi, El Khoury, Al Jneibi, Adam Mahrous.

Bàn thắng: Al Jneibi 8'.