U17 Australia mạnh mẽ ra sao so với U17 Việt Nam?

Lịch thi đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026 23h ngày 15/5: U17 Nhật Bản - U17 Tajikistan 0h ngày 16/5: U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc 23h ngày 16/5: U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc 0h ngày 17/5: U17 Việt Nam - U17 Australia

Sau khi giành vị trí nhất bảng C, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia ở vòng tứ kết. Đây là đối thủ không hề xa lạ với U17 Việt Nam. Cách đây một tháng, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vừa giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đối thủ này ở giải U17 Đông Nam Á.

U17 Việt Nam vừa đánh bại U17 Australia vào tháng trước (Ảnh: VFF).

Đó là chiến thắng đáng ghi nhận của U17 Việt Nam. Nói vậy bởi lẽ, lực lượng U17 Australia tham dự giải đấu Đông Nam Á gần như là mạnh nhất có thể. Đội bóng xứ chuột túi giữ lại tới 18 gương mặt so với khi đối đầu với U17 Việt Nam vào tháng trước.

Những cái tên nổi bật như Georgio Hassarati (vua phá lưới giải U17 Đông Nam Á, ghi 7 bàn) Luke Becvinovski (ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam), Corey Da Cruz, O'Carroll, hay Aston Reid. Ngoài ra, U17 Australia được bổ sung thêm 5 gương mặt mới.

Có thể kể đến một vài cầu thủ tiêu biểu là thủ thành Charlie Wilson-Papps của U18 Brighton (Anh), hậu vệ Harrison Bond (Salzburg, Áo), tiền đạo Gabriel Lombardi (Parma, Italy).

Tuy nhiên, sức mạnh của U17 Australia vẫn bị nghi ngờ. Ở vòng bảng, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Ấn Độ nhưng khi đối đầu với đương kim vô địch U17 Uzbekistan, U17 Australia đã bộc lộ nhiều điểm yếu và thất bại với tỷ số 0-2.

Trong hai trận đấu dưới thời HLV Roland, U17 Việt Nam đều không thua trước U17 Australia. Ở vòng bảng giải U17 châu Á năm ngoái, chúng ta đã hòa 1-1 trước đối thủ này. Tới giải U17 Đông Nam Á vào tháng trước, U17 Việt Nam hạ gục đội bóng xứ chuột túi với tỷ số 2-1.

U17 Australia gần như không thay đổi nhiều so với trận thua U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Đó là tín hiệu vui với U17 Việt Nam nhưng không phải vì thế mà thầy trò HLV Roland được phép chủ quan. U17 Australia sở hữu thể hình cao to với chiều cao trung bình 1,7948m (thứ 4 giải đấu) và cân nặng 72,26kg (thứ 3 giải đấu). Trong khi đó, U17 Việt Nam chỉ đạt chiều cao 1,7343m và nặng 65,65kg.

Do đó, nhiều khả năng U17 Australia sẽ tận dụng triệt để những tình huống bóng chết để khai thác hàng thủ của U17 Việt Nam. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Carl Veart chắc chắn rút ra nhiều kinh nghiệm sau thất bại này. Trong đó, họ đã chịu hai bàn thua đều từ tình huống cố định trong những tình huống dàn xếp khá tinh quái của U17 Việt Nam.

Tốc độ cùng những đòn đánh trực diện đã giúp U17 Việt Nam vượt qua U17 Australia tại giải Đông Nam Á. Mới nhất, U17 Uzbekistan cũng khiến hàng thủ của U17 Australia gặp nhiều sóng gió bằng lối chơi đó. Vì vậy, U17 Việt Nam sẽ có gợi ý để khai thác vào điểm yếu của các hậu vệ Australia (vốn xoay xở rất chậm).

Theo lịch, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5.