U15 Hà Nội vô địch giải bóng đá U15 Quốc gia 2026

Bước vào trận đấu, U15 Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu hàng công thi đấu hiệu quả nhất giải.

U15 Hà Nội (áo vàng) vượt qua U15 Thể Công Viertel trong trận chung kết (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, U15 Thể Công Viettel cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự. Hiệp một khép lại với thế trận giằng co. Dù chịu sức ép lớn, Thể Công Viettel vẫn duy trì được sự kỷ luật trong phòng ngự và không ít lần tổ chức phản công sắc nét, khiến khung thành U15 Hà Nội phải cảnh giác cao độ.

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel chủ động đẩy cao nhịp độ, trong khi U15 Hà Nội vẫn duy trì sự chắc chắn và tạo ra các tình huống đáp trả đáng chú ý.

Phút 56, từ một quả đá phạt ngoài vòng cấm, cầu thủ Nhân Quyền bên phía U15 Hà Nội tung cú sút đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đầy tiếc nuối.

U15 Hà Nội giành ngôi vô địch (Ảnh: VFF).

U15 Thể Công Viettel giành vị trí á quân (Ảnh: VFF).

Những phút sau đó, U15 Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 67, họ có pha phối hợp tấn công đẹp mắt nhưng không thể đánh bại thủ môn Đăng Khoa bên phía Thể Công Viettel.

Ở chiều ngược lại, U15 Thể Công Viettel cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 70, song cú dứt điểm của Quang Hưng chưa đủ chính xác. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 80.

Từ một tình huống không quá nguy hiểm, Minh Huy bên phía U15 Hà Nội có pha đánh đầu bất ngờ khiến thủ môn Đăng Khoa không thể cản phá, đưa bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho U15 Hà Nội.

Trong những phút còn lại, Thể Công Viettel nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ.

Các giải bóng đá do VFF tổ chức, trong đó có giải bóng đá trẻ như U15 Quốc gia - Cúp Modern được sự quan tâm của khán giả, nhà tài trợ, trong đó Acecook Việt Nam luôn đồng hành với bóng đá trẻ nước nhà (Ảnh: VFF).

Chung cuộc, U15 Hà Nội giành chiến thắng 1-0 và chính thức lên ngôi vô địch Giải bóng đá U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026. Đây cũng là lần đầu tiên họ đăng quang tại sân chơi này.