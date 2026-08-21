Tỷ lệ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup

Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam có ba lần vô địch ASEAN Cup, vào các năm 2008, 2018 và 2024. Thái Lan có 7 lần vô địch ASEAN Cup, vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022.

Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2024 (Ảnh: Hướng Dương).

Dù vậy, nếu bàn về tỷ lệ chiến thắng trong các trận chung kết mà mình tham dự, các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan xấp xỉ nhau.

Ngoài ba lần vô địch đã nêu ở trên, đội tuyển Việt Nam có thêm hai lần lọt vào trận chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, vào các năm 1998 (thua Singapore 0-1) và 2022 (thua Thái Lan với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận chung kết).

Đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ chiến thắng trong các trận chung kết là 60% (5 lần vào chung kết, thắng ba lần, thua hai lần).

Đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ giành chiến thắng trong các trận chung kết ASEAN Cup xấp xỉ Thái Lan (Ảnh: Hướng Dương).

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan có 4 lần thua ở các trận chung kết ASEAN Cup, vào các năm 2007 (thua Singapore với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận chung kết), 2008 (thua đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận), 2012 (thua Singapore với tổng tỷ số 2-3) và 2024 (thua Việt Nam với tổng tỷ số 3-5).

Tỷ lệ giành chiến thắng trong các trận chung kết ASEAN Cup của đội tuyển Thái Lan là khoảng 63% (lọt vào 11 trận chung kết, thắng 7 lần, thua 4 lần). Tỷ lệ này không cao hơn đáng kể so với tỷ lệ giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Thậm chí, đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước Thái Lan ở kết quả đối đầu trực tiếp ở các trận chung kết ASEAN Cup.

Sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan) là đất lành với bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam có ba lần chạm trán đội bóng xứ sở chùa vàng ở trận tranh ngôi vô địch Đông Nam Á, vào các năm 2008, 2022 và 2024. Chúng ta thắng hai lần vào các năm 2008 (tổng tỷ số 3-2) và 2024 (5-3), thua một lần vào năm 2022 (2-3).

Tỷ lệ giành chiến thắng trong các lần đối đầu trực tiếp ở chung kết ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam hiện gấp đôi Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam ghi được tổng cộng 10 bàn thắng trong tổng số ba lần gặp Thái Lan ở chung kết, Thái Lan ghi được 7 bàn.

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 là lần thứ 4 hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau trong những ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu này. Trong đó, hai đội đang có ba lần liên tiếp gặp nhau ở các trận chung kết ASEAN Cup 2022, 2024 và 2026.