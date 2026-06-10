Tuyển Việt Nam trong top 100, Indonesia tăng mạnh điểm FIFA

Trong trận giao hữu diễn ra vào tối 9/6, đội tuyển Indonesia tiếp tục gây ấn tượng khi giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng xếp cao hơn là Mozambique. Tiền đạo nhập tịch Ole Romeny là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội bóng xứ vạn đảo.

Tuyển Indonesia giành chiến thắng trước Mozambique (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, đội tuyển Indonesia đã được cộng 5,69 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Cách đây vài ngày, Garuda (biệt danh của Indonesia) đã được cộng 6,56 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Oman.

Như vậy, sau hai chiến thắng, Indonesia đã được cộng 12,25 điểm. Điều đó giúp cho đoàn quân của HLV John Herdman tăng 4 bậc lên xếp thứ 118 thế giới. Họ hứa hẹn sẽ còn vươn lên khi thu hẹp đáng kể cách biệt điểm số với những đội bóng xếp trên.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ 99 thế giới khi có 1225,68 điểm. Tajikistan tưởng như đã chiếm vị trí của “Những chiến binh sao vàng” nhưng họ lại hòa 1-1 trước Ấn Độ vào tối qua (9/6). Điều đó khiến cho Tajikistan bị trừ 1,33 điểm và bị đẩy xuống thứ 101 thế giới.

Tương tự, Mozambique cũng lỡ cơ hội vượt qua đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA khi thất bại 0-1 trước Indonesia.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ hai. Đứng đầu vẫn là Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng đã tụt 1 bậc xuống thứ 94 thế giới sau hai trận hòa trước Kuwait và Trung Quốc.

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 99 thế giới (Ảnh: Mạnh Quân).

Đứng đầu thế giới vẫn là đội tuyển Argentina. Đội bóng của HLV Scaloni được cộng 1,15 điểm sau chiến thắng trước Iceland. Xếp thứ hai là Tây Ban Nha. Họ vừa được cộng 1,7 điểm sau chiến thắng trước Peru.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp xếp thứ 3 thế giới. Đứng tiếp theo là lần lượt là Anh (thứ 4), Bồ Đào Nha (thứ 5), Brazil (thứ 6), Morocco (thứ 7), Hà Lan (thứ 8), Bỉ (thứ 9) và Đức (thứ 10). Thứ hạng của các đội bóng hứa hẹn sẽ thay đổi rất nhiều khi World Cup 2026 sắp diễn ra.