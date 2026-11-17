Tuyển Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan, lỡ cơ hội vô địch

Dù có bàn mở tỷ số tuyệt đẹp của Đình Bắc, đội tuyển Việt Nam vẫn để Kyrgyzstan ngược dòng thắng 2-1 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào tối 17/11. Hai bàn thua liên tiếp trong hai phút cuối trận khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh mất cơ hội giành chức vô địch.

Tuyển Việt Nam để tuột chiến thắng trước Kyrgyzstan theo kịch bản đầy bất ngờ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuyển Việt Nam cần thắng Kyrgyzstan để vô địch giải giao hữu. Dẫu vậy, với việc chỉ còn 20/24 cầu thủ trong đợt tập trung này (4 cầu thủ đã được trả về CLB), đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với tốc độ vừa phải, chủ động thăm dò đối phương. Kyrgyzstan có lợi thế về thể hình và chơi khá mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam duy trì được sự tập trung, không để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Sau những phút đầu thi đấu thận trọng, đội chủ nhà dần tìm được khoảng trống để tổ chức tấn công. Phút 20, Đình Bắc tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý với siêu phẩm mở tỷ số. Tiền đạo Việt Nam đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước khi thực hiện cú cứa lòng từ khoảng cách 22m. Bóng đi xoáy vào góc cao bên phải khung thành, khiến thủ môn Tokotaev không thể cản phá.

Đình Bắc ăn mừng sau khi lập siêu phẩm (ảnh: Tiến Tuấn).

Bàn thắng giúp Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Kyrgyzstan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của đội chủ nhà. Đáng chú ý, Atabaev có cơ hội thuận lợi trong vòng cấm ở phút 34, nhưng cú dứt điểm quá nhẹ không thể đánh bại Trung Kiên. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về Việt Nam.

Sang hiệp hai, Kyrgyzstan gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Việt Nam vẫn duy trì cự ly đội hình hợp lý, đồng thời có một số tình huống phản công đáng chú ý. Phút 56, Văn Tùng bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của Hồng Phúc, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, thế trận bất ngờ đảo chiều. Phút 86, từ quả phạt góc bên cánh trái, Kichin thoải mái di chuyển đến cột dọc xa rồi đánh đầu cận thành, đưa bóng vào lưới Trung Kiên, gỡ hòa 1-1 cho Kyrgyzstan.

Cầu thủ Kyrgyzstan ăn mừng bàn gỡ hòa (Ảnh: Thành Đông).

Chỉ hai phút sau, đội khách tiếp tục khiến Việt Nam choáng váng. Nhận thấy thủ môn Trung Kiên dâng cao khỏi khung thành, Atabaev quyết định thực hiện cú sút từ phần sân nhà. Bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Việt Nam, giúp Kyrgyzstan vượt lên dẫn 2-1.

Trong thời gian bù giờ, Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ. Văn Khang có đường tạt bóng thuận lợi để Đăng Dương đánh đầu trong vòng cấm, nhưng bóng đi chệch khung thành. Chung cuộc, Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan 1-2, qua đó lỡ cơ hội giành chức vô địch.