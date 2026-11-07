Trang CNN Indonesia viết: “Các đội tuyển Việt Nam, Malaysia và Indonesia chuẩn bị cho FIFA Days (chuỗi ngày các đội tuyển trên toàn cầu tập trung làm nhiệm vụ quốc tế, theo lịch thi đấu thống nhất do FIFA ấn định) trong tháng 11 theo cách hoàn toàn khác nhau”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan trong những ngày tới (Ảnh: VFF).

“Đội tuyển Indonesia buộc phải hủy bỏ các trận giao hữu trên sân đối phương (dự kiến gặp Jordan ngày 13/11 và gặp Kuwait ngày 17/11). Quyết định này được đưa ra xuất phát từ tình hình bất ổn ở Trung Đông, cộng với việc Asian Cup 2027 đã bị hoãn”, CNN Indonesia viết thêm.

Việc các trận giao hữu với Jordan và Kuwait bị hủy quá đột ngột khiến cho đội tuyển Indonesia không kịp liên hệ với các đội bóng khác để thi đấu. Thay vào đó, đội bóng có biệt danh Garuda chỉ tập “chay” trong những ngày tới.

CNN Indonesia chia sẻ: “Các trận giao hữu bị hủy khiến đội tuyển Indonesia phải chuyển sang tổ chức một đợt tập huấn ở trong nước. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV John Herdman (người Anh) sẽ có khoảng một tuần tập trung tại Bali (Indonesia)”.

“Đợt tập trung này dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 9/11 đến 17/11, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á (dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2027)”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Trái ngược với đội tuyển Indonesia, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định về kế hoạch tổ chức các trận đấu giao hữu trong tháng 11.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) không có trận giao hữu quốc tế nào trong tháng 11 (Ảnh: Getty).

CNN Indonesia phân tích: “Đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu hai trận giao hữu trong những ngày tới. Thậm chí, khác với nhiều đội khác, đội tuyển Việt Nam còn tổ chức hai trận giao hữu này trên sân nhà”.

“Những chiến binh sao vàng (cách truyền thông nước ngoài thường gọi đội tuyển Việt Nam) sẽ có hai trận đấu trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), gặp đội tuyển Đài Loan (ngày 11/11) và gặp Kyrgyzstan (ngày 17/11)”, CNN Indonesia thông tin thêm.

Theo tờ báo của xứ sở vạn đảo, không chỉ có Indonesia, đội tuyển Malaysia cũng không thể sánh với đội tuyển Việt Nam, trong công tác chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế sắp diễn ra.

CNN Indonesia hé lộ: “Đội tuyển Malaysia cũng có hai trận giao hữu, gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 14/11. Sau đó 3 ngày, Malaysia gặp Yemen vào ngày 17/11. Cả hai trận đấu này đều diễn ra ở Trung Quốc”.

“Điều đáng chú ý, đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho hai trận đấu này mà không có bất kỳ cầu thủ nào của CLB khổng lồ trong nước Johor Darul Tazim. Đội tuyển khác ở Đông Nam Á là Singapore sẽ có hai trận giao hữu với Paraguay và Brazil”, CNN Indonesia nhấn mạnh.

Loạt trận giao hữu trong những ngày tháng 11 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA. Bảng xếp hạng này sẽ quyết định thứ hạng trong nhóm hạt giống, sau đó sẽ quyết định bảng đấu của các đội Đông Nam Á, tại vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á.