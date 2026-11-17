*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ diễn ra lúc 19h tối nay (17/11), trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

So với trận đấu với đội tuyển Đài Loan hôm 11/11, đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của 4 cầu thủ CLB Công an TPHCM, gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức.

Tiền đạo Olaha Mạnh Đức (17) sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Kyrgyzstan (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Vị trí thủ môn của Lê Giang Patrik có Trần Trung Kiên sẵn sàng thay thế. Vị trí trung vệ của Nhật Minh có cầu thủ Việt kiều Lương Chí Khải đủ sức gánh vác. Còn vai trò tiền vệ trung tâm của Quốc Cường có Minh Khoa, Ngọc Sơn, Quang Vinh, Vĩnh Nguyên lấp chỗ trống.

Chỉ có vị trí trung phong của Olaha Mạnh Đức khiến HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) suy nghĩ nhiều nhất.

Các tiền đạo có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam vào lúc này, có sở trường thi đấu ở vị trí trung phong gồm Nguyễn Văn Tùng (1m81) và Nguyễn Đăng Dương (1m84) không phải là các chân sút sắc bén. Riêng Đăng Dương còn quá trẻ (21 tuổi), thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đặt trường hợp Văn Tùng hoặc Đăng Dương thi đấu ở vị trí trung phong, nhưng họ không giữ được bóng, không thể làm tường hoặc trả bóng ra hai biên, không thể trả bóng về phía sau cho các đồng đội, đội tuyển Việt Nam khó gây áp lực lên phần sân đối phương.

Đây là điều mà Olaha Mạnh Đức đã làm rất tốt ở trận đấu với Đài Loan. Cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria còn làm tốt khâu dứt điểm (ghi được một bàn), làm tốt khâu đi bóng và chuyền bóng.

Văn Tùng (9) là một trong những trung phong có tên trong danh sách của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nếu Văn Tùng hoặc Đăng Dương thiếu hiệu quả trong những phút đầu trận gặp Kyrgyzstan vào tối nay, không loại trừ khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ “điều” Đình Bắc vào đá trung phong. Khi đó, Nguyễn Trần Việt Cường hoặc Nguyễn Thanh Nhàn sẽ thi đấu thay vị trí tiền đạo cánh trái của Đình Bắc.

Về phía Kyrgyzstan, đây là đội bóng có thực lực tốt hơn so với Đài Loan. Đội bóng Trung Á chơi kỹ thuật giống Uzbekistan, có sự kết hợp giữa những pha bóng ngắn kiểu châu Á và những đường chuyền dài theo kiểu châu Âu, nhưng họ không sắc bén bằng Uzbekistan.

Thể hình của Kyrgyzstan cũng không quá cao lớn so với cầu thủ Việt Nam. Thế nên, các cầu thủ chủ nhà không quá e ngại các pha va chạm tay đôi và tranh bóng trên không với đối thủ.

Cách tốt nhất để đội tuyển Việt Nam khoan thủng hàng thủ của Kyrgyzstan, đó là chúng ta phải phát huy tốt những điểm mạnh nhất của mình. Cầu thủ Việt Nam phải kiểm soát bóng tốt, phối hợp nhóm nhỏ tốt, kéo giãn hàng thủ của đối phương, sau đó tìm ra khoảng trống nơi hàng phòng ngự này để khai thác.

Với lợi thế sân nhà, cùng với khả năng thích ứng tốt với hoàn cảnh khó khăn, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể đánh bại Kyrgyzstan để giành ngôi vô địch giải tam hùng đang diễn ra trên sân Thiên Trường.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam: Trung Kiên, Hồng Phúc, Lý Đức, Thành Chung, Chí Khải, Văn Khang, Minh Khoa, Nhật Nam, Đình Bắc, Văn Tùng, Thanh Nhàn.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 2-1.