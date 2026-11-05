Do tình hình nóng bỏng ở Trung Đông, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và quốc gia chủ nhà Saudi Arabia buộc phải hoãn Asian Cup 2027 một năm. Giải vô địch châu Á thay vì diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027, dự kiến sẽ khởi tranh vào cuối năm 2027.

Bất kỳ sự thay đổi nào về lịch thi đấu cũng tạo ra sự xáo trộn. Đội tuyển Việt Nam nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung sẽ bị ảnh hưởng vì sự thay đổi lịch thi đấu của Asian Cup. Nhìn rộng ra hơn nữa, các nền bóng đá ở Đông Nam Á cũng bị ảnh hưởng lớn.

Bóng đá Đông Nam Á bị ảnh hưởng vì Asian Cup 2027 bị hoãn (Ảnh: Hải Long).

Nhiều ngôi sao tuyển Việt Nam hồi phục chấn thương trước Asian Cup

Do không phải thi đấu Asian Cup ngay từ đầu năm sau, một loạt ngôi sao rất quan trọng của bóng đá Việt Nam sẽ có thêm thời gian để hồi phục chấn thương, lấy lại phong độ, chờ cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự sân chơi châu Á.

Các ngôi sao đang chấn thương, có thêm thời gian để hồi phục, đáng chú ý có tiền đạo Nguyễn Xuân Son, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Xuân Son là chân sút tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, Thái Sơn là sự bổ sung quan trọng ở khu vực yếu nhất của đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026, vị trí tiền vệ trung tâm.

Còn Hiểu Minh là trung vệ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam, người được kỳ vọng sẽ tiếp bước các đàn anh Nguyễn Thành Chung và Bùi Hoàng Việt Anh trong tương lai gần. Hiểu Minh là dạng trung vệ vừa có thể hình tốt (1m84), vừa có kỹ thuật tranh cướp bóng cao, giống như những gì mà Thành Chung (1m82) và Việt Anh (1m85) đang sở hữu.

Những tuyển thủ đang chấn thương sẽ không cần phải vội vã trở lại, vội vã lao ngay vào những bài tập với cường độ cao, để kịp đạt trạng thái sung mãn nhất, thi đấu ở Asian Cup 2027 theo lịch cũ.

Xuân Son (12) có thêm thời gian hồi phục chấn thương (Ảnh: Hải Long).

Còn với những cầu thủ đang phải thi đấu quá nhiều, có nguy cơ bị quá tải, họ sẽ có thời gian hồi phục thể lực. Danh sách này đáng chú ý có các trung vệ Việt Anh, Thành Chung, Xuân Mạnh, các tiền vệ Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Long, tiền đạo Đình Bắc.

Riêng Đình Bắc được thoát án “treo giò” tại Asian Cup 2027. Đặt trường hợp vòng chung kết của giải vô địch bóng đá châu Á diễn ra theo lịch cũ, ngôi sao CLB Công an Hà Nội sẽ không thể thi đấu ở các trận gặp UAE và Hàn Quốc ở vòng bảng.

Sau khi Asian Cup 2027 hoãn một năm, các trận đấu bị treo giò của Đình Bắc sẽ chuyển qua giải đấu khác gần nhất, do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều hành. Giải đấu quốc tế chính thức gần nhất được AFC điều hành có đội tuyển Việt Nam tham gia chính là vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á.

Đình Bắc sẽ bị treo giò ở các trận đấu vòng loại World Cup 2030 bắt đầu từ tháng 9/2027. Sau đó, anh được thi đấu bình thường tại Asian Cup 2027, dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2027. Đây là lợi thế để đội tuyển Việt Nam tính đến chuyện gây bất ngờ cho các đội UAE và Hàn Quốc.

Với nhóm ngôi sao đang gặp vấn đề về phong độ như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, nếu Asian Cup 2027 diễn ra ngày đầu năm sau, những cầu thủ này khó được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc (7) gần như sẽ thoát án treo giò tại Asian Cup (Ảnh: VFF).

Phong độ của họ trong những tháng vừa rồi không tốt. Dù vậy, sau khoảng một năm nữa, có thể điều này sẽ được cải thiện. Một khi phong độ của những Tiến Linh, Tuấn Hải được cải thiện, họ đủ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Dù sao, so với nhóm các tiền đạo đã được trao cơ hội trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 như Tài Lộc, Gia Hưng, Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, năng lực săn bàn của Tiến Linh và Tuấn Hải vẫn tốt hơn.

Tiến Linh là chân sút đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup (2022). Anh từng là tay săn bàn số một của đội tuyển Việt Nam cho đến khi Xuân Son xuất hiện. Chính vì thế, đẳng cấp của Tiến Linh vẫn được đánh giá cao hơn một vài chân sút vốn chỉ là hiện tượng nhất thời tại giải V-League.

Những yếu tố bất lợi với đội tuyển Việt Nam

Asian Cup 2027 bị hoãn, đội tuyển Việt Nam có những lợi thế, nhưng trái lại, việc hoãn giải đấu cũng gây ra các tác hại cho bóng đá Việt Nam.

Đầu tiên, lịch thi đấu các giải trong nước vốn đã được sắp xếp để nhường chỗ cho Asian Cup 2027 theo lịch cũ, phải thay đổi một lần nữa. Các CLB tại V-League phải đặt vé máy bay, phòng khách sạn cho việc di chuyển để thi đấu, trong khoảng thời gian mà họ ban đầu được nghỉ ngơi.

Hoàng Đức (14) tránh được nguy cơ quá tải (Ảnh: Tuấn Bảo).

Các cầu thủ Việt Nam có thể thoát khỏi nguy cơ quá tải ở thời điểm hiện tại, nhưng họ sẽ đối diện với nguy cơ tương tự vào năm sau. Năm 2027, lịch thi đấu chung của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam dày đặc không khác gì năm nay.

Năm 2027, đội tuyển quốc gia sẽ làm nhiệm vụ tại vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á, dự kiến diễn ra từ tháng 9/2027 đến tháng 6/2028.

Điều đó có nghĩa đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có các loạt trận FIFA Days (chuỗi ngày các đội tuyển trên toàn thế giới làm nhiệm vụ quốc tế, theo lịch thống nhất do FIFA ấn định) vào tháng 9, 10 và 11/2027. Lịch tập trung đội tuyển quốc gia dày đặc, xen giữa giải trong nước và các cúp châu Á, Đông Nam Á cấp CLB.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2028 từ ngày 7/6 đến 15/6/2027. Sau đó, vào tháng 7/2027, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á. Đến tháng 9/2027, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hiện diện tại nội dung bóng đá nam SEA Games 34.

Nếu vượt qua vòng loại, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2028, dự kiến diễn ra từ ngày 4/1 đến 22/1/2028, gần như trùng với lịch thi đấu của vòng chung kết Asian Cup, sau khi giải vô địch châu Á bị hoãn một năm.

Lê Phát sẽ phải "phân thân" cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam vào năm sau (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ đây nảy sinh vấn đề lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Khác với các nền bóng đá lớn ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, nguồn cầu thủ chất lượng cao của bóng đá Việt Nam không dồi dào bằng.

Bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung không thể cùng lúc lập ra hai đội tuyển quốc gia và U23 có chất lượng cao, để cùng cạnh tranh thành tích cao ở hai giải đấu lớn, diễn ra song song với nhau.

Điển hình nhất, trong thành phần đội tuyển Việt Nam vừa được triệu tập để tham dự hai trận giao hữu quốc tế với Đài Loan (ngày 11/11) và Kyrgyzstan (ngày 17/11), 3 cầu thủ đủ tuổi tham dự giải U23 châu Á 2028. Những cầu thủ này gồm tiền vệ Nguyễn Quang Vinh (21 tuổi), cùng hai tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (21) và Nguyễn Lê Phát (19 tuổi).

Đặt trường hợp đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cùng tập trung và làm nhiệm vụ quốc tế cùng lúc, HLV Kim Sang Sik sẽ dành Quang Vinh, Đăng Dương và Lê Phát cho đội tuyển nào, một khi cả hai đội tuyển cùng cần đến họ.

Giải U23 châu Á 2028 trùng với lịch thi đấu của Asian Cup sau khi giải đấu này bị hoãn một năm (Ảnh: VFF).

Đấy là chưa tính đến trung vệ Đinh Quang Kiệt (19 tuổi, cao 1m95), người đang khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam, được đánh giá là đã đủ năng lực khoác áo đội tuyển quốc gia, nhờ lợi thế cực lớn về mặt thể hình, cộng với kinh nghiệm thi đấu V-League rất dày dạn.

Có hai thời điểm vào năm sau và đầu năm 2028, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam cùng làm nhiệm vụ quốc tế. Đầu tiên là vào tháng 9/2027, khi đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 34, còn đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup. Tiếp theo là vào tháng 1/2028, khi Asian Cup và giải U23 châu Á 2028 cùng diễn ra.

Nếu HLV Kim Sang Sik rút hết những cầu thủ trẻ đầy triển vọng để phục vụ cho đội tuyển quốc gia, khi đó U23 Việt Nam sẽ suy yếu, chắc chắn không đủ sức bảo vệ ngôi vô địch SEA Games, khó cạnh tranh vé dự Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028 thông qua giải U23 châu Á.

Nhưng nếu ông Kim không rút những cầu thủ này khỏi U23 Việt Nam để bổ sung họ cho đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam sẽ thiếu phương án dự phòng. Khi đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik có nguy cơ không thể gây bất ngờ tại Asian Cup.

Đó cũng là tình trạng chung của nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á. Bóng đá Thái Lan, Indonesia và Singapore (các nền bóng đá có đại diện tham dự Asian Cup 2027) cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự: Không đủ lực lượng để “chia lửa” ở mọi đấu trường lớn!