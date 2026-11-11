Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 2,35 điểm, sau trận thắng 2-0 trước đội tuyển Đài Loan tối 11/11, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) vượt qua đội tuyển Đài Loan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) có tổng cộng 1.233,64 điểm, xếp hạng 99 thế giới. Đội tuyển Việt Nam không tăng cũng như không giảm thứ bậc trên bảng xếp hạng này.

Với thứ hạng này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai Đông Nam Á, xếp sau đội tuyển Thái Lan. Đội bóng xứ sở chùa vàng xếp hạng 93 thế giới, với 1.251,42 điểm. Ngày 14/11 tới đây, Thái Lan sẽ gặp đội bóng yếu Brunei tại King’s Cup.

Xếp thứ ba Đông Nam Á là Indonesia. Đội bóng xứ sở vạn đảo xếp hạng 116 thế giới. Họ có 1.166,5 điểm. Indonesia không có trận đấu quốc tế nào trong tháng 11.

Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 99 thế giới, hạng hai Đông Nam Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Xếp thứ 4 trong khu vực là Malaysia. Đội tuyển Malaysia xếp hạng 133 thế giới, với 1.102,09 điểm. Ngày 14/11, Malaysia sẽ đá giao hữu với đội tuyển Trung Quốc tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Đứng dưới Malaysia một bậc tại Đông Nam Á là đội tuyển Philippines. Đội này ở hạng 136 thế giới, với 1.095,85 điểm. Philippines không có trận đấu nào trong tháng 11.

Đội bóng trong khu vực có các trận giao hữu “xịn” nhất trong tháng này là Singapore. Đội bóng đảo quốc sư tử gặp Paraguay ngày 13/11 và gặp Brazil ngày 17/11. Đội tuyển Singapore xếp hạng 149 thế giới, với 1.058,95 điểm, xếp hạng 6 Đông Nam Á.

Ngày 17/11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường. Nếu tiếp tục đánh bại đội bóng Trung Á, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik sẽ được cộng thêm điểm và có thể tăng hạng FIFA.