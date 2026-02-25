Tuyển Việt Nam công bố đối thủ trước trận đại chiến gặp Malaysia

Chiều 25/2, VFF đã công bố lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA). Theo đó, ngoài trận gặp Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Bangladesh trong trận giao hữu vào ngày 26/3.

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Bangladesh vào ngày 31/3 (Ảnh: VFF).

Trận đấu với Bangladesh được xem là bước khởi động quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước cuộc so tài với đội tuyển Malaysia. Hiện tại, VFF vẫn chưa nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc so tài với Bangladesh.

Đội tuyển Bangladesh được biết đến với biệt danh “Những con hổ Bengal”. Họ là một trong những đại diện tiêu biểu của khu vực Nam Á, thường xuyên góp mặt tại các giải đấu do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức.

Với phong độ đang lên trong thời gian gần đây, Bangladesh được xem là đối thủ hứa hẹn mang lại những thử thách cần thiết cho đội tuyển Việt Nam. Ở hai trận gần đây nhất, Bangladesh đã hòa Nepal 2-2 (giao hữu) và thắng Ấn Độ 1-0 (vòng loại Asian Cup 2027).

Tuyển Việt Nam dồn toàn lực vào trận đại chiến với Malaysia (Ảnh: VFF).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17 hoặc 18/3 để tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu liên tiếp. Việc lựa chọn đội tuyển Bangladesh thi đấu giao hữu được đánh giá phù hợp về chuyên môn, giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự trước khi bước vào trận đấu chính thức gặp Malaysia.

Ở trận gặp Malaysia, tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn trở lên mới giành vé tham dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể chờ đợi vào việc AFC ra phán quyết với Malaysia. Nếu cơ quan quản lý bóng đá châu Á xử thua Malaysia trong hai trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, “Những chiến binh sao vàng” sẽ nghiễm nhiên có vé đi tiếp.