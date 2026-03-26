Tuyển Việt Nam 2-0 Bangladesh (hiệp 1): Xuân Mạnh đánh đầu ghi bàn

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu đội tuyển Việt Nam - Bangladesh

Với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp và lực lượng, siêu máy tính của Besoccer chỉ ra xác suất giành chiến thắng của "Những chiến binh sao vàng" lên tới 82,3%, trong khi khả năng gây bất ngờ của Bangladesh chỉ vỏn vẹn 5,3%.

Các kịch bản tỷ số cũng được hệ thống máy tính ưu tiên lần lượt là 2-0 (14,4%) và 3-0 (12,8%). Điều này phản ánh thực tế về sự chênh lệch trình độ giữa một đội bóng đang tiệm cận nhóm đầu châu Á và một đại diện đến từ vùng trũng bóng đá Nam Á.

HLV Kim Sang Sik đặt kỳ vọng lớn vào tân binh Hoàng Hên

“Sau 5 năm thi đấu tại V-League, Hoàng Hên lần đầu có cơ hội góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Tôi rất vui vì điều đó. Theo dõi các cầu thủ tập luyện trong những ngày vừa qua, tôi nhận thấy sự có mặt của cậu ấy giúp ban huấn luyện có thêm phương án tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ về tân binh của đội tuyển Việt Nam trong buổi họp báo vào sáng 25/3.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiết lộ khả năng kết hợp linh hoạt giữa Hoàng Hên và Xuân Son trong các sơ đồ chiến thuật: “Chúng tôi có thể sử dụng cả hai trong vai trò cặp tiền đạo hoặc chỉ một trung phong. Xuân Son hiện bị đau nhẹ cơ đùi, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy cậu ấy vẫn đảm bảo thể trạng tốt nhất để ra sân ở trận đấu ngày mai”.

HLV Kim Sang Sik họp báo trước trận gặp Bangladesh (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Khi nói về đối thủ Bangladesh, HLV Kim Sang Sik đặc biệt lưu ý đến cầu thủ Hamza Choudhury: “Chúng tôi đã phân tích kỹ băng hình, nghiên cứu lối chơi của Bangladesh để có phương án đối phó hiệu quả. Toàn đội đã có sự chuẩn bị nhằm hướng tới chiến thắng”. Choudhury năm nay 28 tuổi, có thể thi đấu tiền vệ phòng ngự hoặc hậu vệ phải, thuộc biên chế Leicester City và từng nhiều năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Sheffield United ở Championship.

HLV Bangladesh đánh giá cao tuyển Việt Nam, dè chừng Xuân Son, Hoàng Hên

“Trận đấu ngày mai rất quan trọng. Chúng tôi sẽ gặp tuyển Việt Nam, một đối thủ Đông Nam Á đã thể hiện phong độ tốt trong thời gian qua. Khi đối đầu với đội bóng mạnh như vậy, Bangladesh sẽ có thêm sự tự tin để hướng tới trận đấu chính thức với Singapore”, HLV Javier Cabrera của Bangladesh mở đầu buổi họp báo vào sáng 25/3.

Nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Bangladesh vào 19h ngày 26/3 tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Ở lượt cuối cùng của vòng loại, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Malaysia (19h, 31/3), còn Bangladesh sẽ thi đấu với tuyển Singapore.

HLV Javier Cabrera của Bangladesh họp báo trước trận gặp Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bangladesh có thứ hạng kém xa tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA (181 so với 103). Dẫu vậy, HLV Cabrera tỏ ra không e ngại khi phải thi đấu trên sân của đối thủ hơn 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ông cho biết đội bóng của mình đã nghiên cứu kỹ đối thủ: “Chúng tôi có đầy đủ thông tin về tuyển Việt Nam, đồng thời theo dõi hành trình của một số cầu thủ tại giải U23 châu Á. Bóng đá Việt Nam đang phát triển rất tích cực”.

Bên cạnh đó, HLV Cabrera đặc biệt lưu ý tới các cầu thủ nhập tịch của Việt Nam như Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên.

“Trước đây tuyển Việt Nam đã có Xuân Son và cậu ấy vừa trở lại đội tuyển. Giờ họ còn bổ sung thêm một cầu thủ nhập tịch khác. Đội hình của họ rất mạnh, vì thế chúng tôi sẽ phải thi đấu với nỗ lực cao nhất”, ông nhấn mạnh.