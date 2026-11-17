Ngày 14/11, tuyển Brazil bất ngờ để thua Nhật Bản trong chuyến giao hữu ở xứ sở mặt trời mọc. Chính vì vậy thầy trò HLV Carlo Ancelotti đặt rất nhiều quyết tâm trong chuyến giao hữu thứ hai ở dịp FIFA Days tháng 11 tại Singapore diễn ra vào tối 17/11 (giờ Việt Nam).

Chỉ sau 9 phút bóng lăn, tuyển Brazil đã chọc thủng lưới của Singapore với pha lập công của tiền đạo Junior Vinicius. Nhận bóng trong vòng cấm, chân sút của Real Madrid dễ dàng loại bỏ một hậu vệ của đối thủ bằng pha ngoặc bóng kỹ thuật, trước khi dứt điểm bằng chân trái đánh bại thủ thành Mahbud.

Tuyển Brazil (áo vàng) chơi áp đảo hoàn toàn trước Singapore và dẫn trước 4 bàn ngay trong hiệp 1 (Ảnh: Strait Times).

6 phút sau, cũng chính Vinicius phối hợp với đồng đội tổ chức phản công nhanh từ phần sân nhà trước khi dứt điểm nhân đôi cách biệt cho Brazil. Chân sút đang khoác áo Real Madrid lập hat-trick ở phút 21 sau khi đội khách thực hiện pha đánh biên bất ngờ bên cánh phải, bóng được chuyền ngược lại vào vòng cấm và Vinicius dễ dàng đệm bóng vào lưới trống khi thủ thành đã hoàn toàn bất lực trong pha đổ người cản phá trước đó.

Phút 31, Endrick tự tin dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và chìm vào góc gần khiến thủ thành Mahbud không kịp phản xạ cứu thua và khiến đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ giải lao với 4 bàn thua.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi tuyển Brazil khiến các cầu thủ Singapore chỉ biết lùi sâu phòng ngự và cố gắng chống đỡ các pha tấn công đa dạng từ đội khách.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Singapore khi chứng kiến đội nhà liên tiếp bị thủng lưới (Ảnh: Strait Times).

Phút 51, từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng được phá ra và Estevao lao vào đá bồi, bóng đập người hậu vệ Singapore đổi hướng đi thẳng vào lưới. Phút 65, Rayan phá bẫy việt vị thoát xuống và anh không mắc sai lầm nào trong pha đối mặt thủ môn để nâng tỷ số lên 6-0.

Đến phút 74, trong pha tấn công nhanh của đội khách, hậu vệ Raoul Suhaimi nỗ lực ngăn cản pha dứt điểm của đối thủ vô tình đưa bóng thẳng vào lưới nhà, qua đó khiến tuyển Singapore nhận thất bại chung cuộc 0-7.

Đội hình xuất phát:

Singapore: Mahbud, Hariss Harun, Mahler, Baharudin, R. Stewart, Song Ui Young, Nakamura, H. Stewart, Shahiran, Fandi, Zulkifli.

Brazil: Perri, Douglas Santos, Gabriel, Jonathan Jesus, Vanderson, Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Rayan, Estevao, Vinicius Junior, Endrick.

Trung Quốc hòa Bahrain 2-2 dù bị dẫn trước hai bàn (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu giao hữu khác trong dịp FIFA Days tháng 11, đội tuyển chủ nhà Trung Quốc so tài với Bahrain. Đại diện Tây Á khởi đầu tốt hơn và dẫn trước 2-0 nhờ công Mohammed Abdul Qayoom (phút thứ 2) và Ahmed Bughammar (phút 20).

Trung Quốc rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau pha lập công của Behram Abduweli ở phút 37. Sang hiệp hai, đội chủ nhà ép sân và nỗ lực đó đã được đền đáp ở phút 80 với pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-2 của Zhang Yuning trên chấm phạt đền.