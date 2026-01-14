Tuyển nữ Việt Nam hứng khởi tập luyện, hướng tới mục tiêu tại giải châu Á

Chiều 14/1, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức hội quân đợt đầu tiên, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 (AFC Women’s Asian Cup 2026) diễn ra tại Australia.

HLV Mai Đức Chung đã dành nhiều thời gian trước buổi tập để trao đổi kỹ lưỡng với các cộng sự, thống nhất kế hoạch, nội dung huấn luyện cũng như đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn sắp tới.

Vị HLV sinh năm 1949 đã tập trung các học trò để trao đổi, dặn dò trước buổi tập, tạo nên bầu không khí cởi mở, thân thiện và vui vẻ, giúp các cầu thủ nhanh chóng hòa nhập và sẵn sàng bước vào giai đoạn tập luyện mới.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung thêm 4 tháng nhằm bảo đảm sự ổn định về mặt chuyên môn và lực lượng ban huấn luyện cho đội tuyển bóng đá nữ trong giai đoạn thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trước mắt.

Trong đợt tập trung đầu năm 2026, HLV trưởng Mai Đức Chung đã triệu tập 28 cầu thủ. Bên cạnh đó, ban huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát, lựa chọn và bồi dưỡng các vận động viên trẻ tiềm năng.

Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup nữ 2026 đưa tuyển nữ Việt Nam vào bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa; hai đội đầu bảng và hai đội hạng ba xuất sắc nhất vào tứ kết.

Đánh giá về bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup nữ 2026 lần này, HLV Mai Đức Chung chia sẻ, ngoài Nhật Bản được đánh giá cao, ba đội còn lại có trình độ khá tương đồng.

Theo ông, đội tuyển sẽ tập trung thi đấu quyết tâm, bứt phá ở những thời điểm then chốt để vượt qua các đối thủ, qua đó hướng tới mục tiêu giành vị trí thứ hai của bảng đấu.

Những cầu thủ trụ cột như Huỳnh Như, Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Bích Thùy, Thanh Nhã… tiếp tục được xác định là những nhân tố chủ chốt, giữ vai trò nòng cốt trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam ở đợt tập trung lần này.

Một số cầu thủ trẻ đang tham dự giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia sẽ được theo dõi, đánh giá trong quá trình thi đấu và có thể được triệu tập bổ sung lên đội tuyển sau khi giải đấu kết thúc vào ngày 7/2.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển nữ Ấn Độ ở trận ra quân vào ngày 4/3. Hai trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa và đội tuyển nữ Nhật Bản lần lượt diễn ra vào các ngày 7/3 và 10/3.