Liên tục cập nhật
Tuyển nữ Việt Nam 2-0 Myanmar (Hiệp 2): Áp đảo toàn diện
(Dân trí) - Tuyển nữ Việt Nam áp đảo Myanmar trên sân Chonburi (Thái Lan) chiều 11/12 ở bảng B bóng đá nữ SEA Games 33. Sau 45 phút đầu tiên, các cô gái Việt Nam dẫn trước 2-0.
