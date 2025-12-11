Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Tuyển nữ Việt Nam 2-0 Myanmar (Hiệp 2): Áp đảo toàn diện

(Dân trí) - Tuyển nữ Việt Nam áp đảo Myanmar trên sân Chonburi (Thái Lan) chiều 11/12 ở bảng B bóng đá nữ SEA Games 33. Sau 45 phút đầu tiên, các cô gái Việt Nam dẫn trước 2-0.

Kim Anh
