Tuyển nữ Việt Nam 0-2 New Zealand (hết hiệp 1): Thế trận khó khăn

Báo New Zealand đánh giá bất ngờ về sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam

Thời tiết mưa lạnh ở New Zealand là cản trở với đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF).

HLV New Zealand tuyên bố đanh thép, chỉ ra lợi thế khi gặp tuyển Việt Nam

Trước thềm trận đấu với đội tuyển nữ Việt NamHLJitkakKlimkovavava tỏ ra vô cùng tự tin. Bà khẳng định nắm rõ lối chơi của thầy trò HLV Mai Đức Chung. HLV trưởng đội tuyển nữ New Zealand cho biết: "Tôi biết đội tuyển nữ Việt Nam có lối chơi khác so với các đối thủ của New Zealand trong quá trình chuẩn bị cho World Cup.

Chúng tôi mong đợi được đối đầu với lối chơi phòng ngự của họ. Toàn đội nhận thức được vấn đề. Tôi đã yêu cầu học trò tạo ra kênh liên kết trên sân. Chúng tôi muốn có thời gian kiểm soát bóng tối đa, thực hiện những pha phối hợp, tạo ra cơ hội và ghi bàn".

HLJitkakKlimkovavava tự tin bắt bài đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Stuff).

Người hâm mộ đội mưa cổ vũ tuyển nữ Việt Nam trước trận gặp New Zealand

Chiều 9/7, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận giao hữu với New Zealand (12h30 ngày 10/7). Toàn đội nhận được sự cổ vũ từ các cổ động viên Việt Nam tại thành phố Napier.