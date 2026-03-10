Tuyển nữ Việt Nam 0-0 Nhật Bản (hiệp 1): Thử thách bản lĩnh

Tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế cực khó, ảnh hưởng lớn tới vé dự World Cup

Ở lượt trận cuối bảng B giải bóng đá nữ châu Á 2026 vào chiều 9/3, Uzbekistan đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Bangladesh. Với kết quả này, đội bóng Trung Á đã giành vé tham dự vòng tứ kết khi nằm trong nhóm 2/3 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Chiến thắng của Uzbekistan đã đẩy tuyển nữ Việt Nam vào thế khó. Hiện tại, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang đứng đầu ở nhóm các đội thứ ba khi có 3 điểm (hiệu số bàn thắng bại là 0), xếp trên Uzbekistan (3 điểm, hiệu số -2) và Philippines (3 điểm, hiệu số -2). Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam phải đối diện với đối thủ rất mạnh là Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào lúc 16h ngày 10/3.

Tuyển Việt Nam chỉ chắc chắn giành vé đi tiếp trong trường hợp không thua trước Nhật Bản. Còn trong trường hợp thất bại trước Nhật Bản, “Những chiến binh sao vàng” cần giữ vị trí thứ ba bảng C. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ bị loại khi Ấn Độ giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn trước Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số từ 3-2 trở lên. Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam sẽ xếp cuối cùng bảng C khi có cùng 3 điểm như Ấn Độ và Đài Loan nhưng kém hiệu số đối đầu.

Trong trường hợp thất bại trước Nhật Bản và xếp thứ ba bảng C, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng cần đảm bảo thua với cách biệt tối thiểu. Chỉ như vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ xếp trên Uzbekistan và Philippines trên bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Chiến thắng của Uzbekistan đã đẩy tuyển nữ Việt Nam vào thế khó (Ảnh: Getty).

HLV Mai Đức Chung: "Tuyển nữ Việt Nam phải tự quyết định cơ hội vào tứ kết"

“Trận đấu này là một thử thách rất lớn đối với đội tuyển nữ Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản có trình độ hàng đầu của châu Á cũng như thế giới. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), do phải thi đấu vào giữa trưa với nhiệt độ gần 40 độ C nên các cầu thủ Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều tới thể lực. HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam có hai ngày nghỉ và tập luyện để hồi phục, nên mọi việc đã ổn.

“Các cầu thủ hiện đã trở lại trạng thái bình thường. Trận đấu tới diễn ra vào lúc 17h theo giờ địa phương nên thời tiết cũng dễ chịu hơn. Tuy vậy, khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, tất cả các đội đều phải nỗ lực tối đa”, HLV Mai Đức Chung nói.

Về sự chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản, thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị về đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này”.

Liên quan tới cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết đang diễn ra căng thẳng, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ không đặt quá nhiều sự chú ý vào kết quả của các trận đấu khác.

“Như chúng tôi đã chia sẻ trước đó, đội không quá quan tâm tới kết quả của các đội bóng khác. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nỗ lực hết mình, tự quyết định cơ hội của mình bằng một trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Kịch bản ở trận đấu Ấn Độ - Đài Loan khiến tuyển nữ Việt Nam bị loại

Lượt trận cuối của bảng C diễn ra ngày 10/3, có hai cặp đấu gồm đội tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản và Đài Loan gặp Ấn Độ. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 16h (theo giờ Việt Nam), ở 2 thành phố khác nhau tại Australia.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang đối diện với một trường hợp rất ngặt nghèo ở cuối vòng bảng (Ảnh: AFC).

Trước khi lượt trận chót bảng C diễn ra, đội tuyển Nhật Bản có 6 điểm, dẫn đầu bảng. Đứng nhì bảng là Đài Loan, có 3 điểm. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có 3 điểm, đứng thứ 3 còn Ấn Độ chưa có điểm nào, tạm xếp cuối bảng.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chắc chắn vào tứ kết, nếu chúng ta giành được điểm trước Nhật Bản, bất chấp các kết quả còn lại.

Nhưng nếu đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản vào ngày 10/3 tới đây, có một trường hợp xảy ra đồng thời, có thể khiến đội bóng của HLV Mai Đức Chung bị loại ngay lập tức. Đó là đội tuyển Ấn Độ thắng Đài Loan với cách biệt một bàn, đồng thời trận đấu giữa Ấn Độ và Đài Loan kết thúc với nhiều bàn thắng (3-2, 4-3...).