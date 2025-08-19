Tuyển nữ Myanmar 0-0 U23 Australia (Hiệp 1): Thế trận ép sân

Liên tục cập nhật

Trong buổi họp báo trước trận chung kết diễn ra ngày 18/8 tại Hải Phòng, HLV Uki Tetsuro (người Nhật Bản) của Myanmar nói: “Đội tuyển U23 Australia tiến bộ lên rất nhiều so với chính họ hồi đầu giải năm nay, nên trận đấu chung kết ngày mai sẽ rất khó khăn với chúng tôi”.

“Các cầu thủ Myanmar chỉ có hai ngày để hồi phục. Tuy nhiên, toàn đội vẫn sẽ bước vào trận chung kết với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi quyết tâm đoạt cúp”, HLV Uki Tetsuro nói.

HLV Uki Tetsuro của đội tuyển nữ Myanmar (Ảnh: VFF).

Trong lịch sử các kỳ giải bóng đá nữ Đông Nam Á, Myanmar đã hai lần vô địch. Nếu họ chiến thắng trong trận chung kết vào tối mai (19/8), đội bóng này sẽ có lần thứ 3 đăng quang, ngang với thành tích của bóng đá nữ Việt Nam, chỉ xếp sau thành tích 4 lần vô địch của Thái Lan.

Trong đội hình của Myanmar có tiền đạo Win Theingi Tun rất lợi hại. Cô gái này đã ghi 7 bàn thắng cho đến sau vòng bán kết.

HLV Uki Tetsuro nói về Win Theingi Tun: “Cô ấy rất quan trọng với đội tuyển bóng đá nữ Myanmar, nhưng lối chơi tập thể và chiến thắng của tập thể luôn quan trọng hơn. Tôi muốn nhìn thấy mọi cầu thủ nữ Myanmar thể hiện tinh thần và phong độ tốt nhất, vì tập thể”.

“Cho đến thời điểm này, tôi rất hài lòng với tinh thần và với những gì mà các cầu thủ của tôi đã thể hiện. Tôi muốn thấy họ tiếp tục thể hiện những điều đó ở trận chung kết”, HLV Uki Tetsuro nhấn mạnh.

Ở vòng bảng Myanmar từng đánh bại U23 Australia 2-1 trong trận ra quân. Tuy nhiên, đến trận chung kết, mọi việc có lẽ đã khác.

HLV Joe Palatsides của U23 nữ Australia (Ảnh: VFF).

HLV Joe Palatsides của U23 Australia chia sẻ: “Khi bắt đầu giải vô địch Đông Nam Á năm nay, chúng tôi đến Việt Nam muộn hơn một số đội khác. Đầu giải, U23 Australia chưa kịp thích nghi với thời tiết”.

“Dù vậy, sau đó, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực, chúng tôi đi từ tiến bộ này đến tiến bộ khác. Các cầu thủ của tôi đã thích nghi rất tốt với lịch thi đấu khá dày tại giải năm nay”, HLV Joe Palatsides nói thêm.

Khi được hỏi về đối thủ Myanmar, vị HLV của đội U23 nữ đến từ xứ sở chuột túi nói: “Chúng tôi sẽ không để ý quá nhiều đến lối chơi của đối thủ. Điều quan trọng là U23 Australia thể hiện được lối chơi của mình”.

“Kế hoạch của tôi là giúp cho toàn đội kiểm soát bóng tốt. Nếu chúng tôi kiểm soát được bóng, đối thủ không thể ghi bàn và không thể làm khó chúng tôi”, HLV Joe Palatsides tuyên bố chắc nịch.