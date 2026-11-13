Ở trận đấu trên sân San Siro (Italy), dù không có sự phục vụ của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele, đội tuyển Pháp vẫn có khởi đầu suôn sẻ khi vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10 nhờ công của Michael Olise khi tận dụng đường chuyền hỏng của thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Tuyển Pháp bất ngờ nhận thất bại trước Italy (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng áo Thiên thanh đã được thể hiện đúng lúc. Lần lượt Nicolo Cambiaghi (phút 26), Davide Frattesi (phút 63) và cú sút phạt đền thành công của Pio Esposito (phút 75) đã ấn định chiến thắng ngược dòng 3-1 đầy thuyết phục cho thầy trò HLV Roberto Mancini.

Về phần Donnarumma, dù mắc sai lầm đầu trận nhưng thủ thành này cũng kịp chuộc lỗi bằng những pha cứu thua xuất sắc trong hiệp hai. Thắng lợi này giúp Italy tạm thời vượt qua chính tuyển Pháp để vươn lên dẫn đầu bảng A1 UEFA Nations League. Ở lượt đấu cuối, Pháp sẽ tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Italy phải làm khách trước Bỉ.

Trong khi đó trên sân của CH Séc, dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Lamine Yamal, Dani Olmo, đội trưởng Rodri hay Eric Garcia, đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha vẫn biết cách vượt khó trước đội chủ nhà.

Nhà vô địch World Cup vượt lên dẫn trước ở phút 39 nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Baena trên chấm phạt đền (sau khi VAR xác định lỗi chạm tay của cầu thủ chủ nhà). Sang hiệp hai, dù CH Séc nỗ lực vùng lên và tạo ra không ít sóng gió, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 69 khi đội trưởng Ladislav Krejci nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tây Ban Nha tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 43 (Ảnh: Getty).

Tận dụng lợi thế hơn người, cầu thủ vào sân thay người Pubill lập công ở những phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha. Kết quả này giúp đội bóng xứ sở bò tót duy trì thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận và kéo dài chuỗi bất bại ở các giải đấu chính thức lên con số 44 trận ấn tượng. Tại lượt trận cuối, Tây Ban Nha sẽ chạm trán đại kình địch đội tuyển Anh để quyết định ngôi đầu bảng A3.

Ở lượt trận còn lại bảng A3, đội tuyển Anh có cuộc tiếp đón Croatia trên sân nhà và giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 để sớm đoạt vé đi tiếp trước một vòng đấu. Trận đấu này đánh dấu cột mốc lịch sử khi đội trưởng Harry Kane vượt qua huyền thoại Peter Shilton để thiết lập kỷ lục 126 lần khoác áo đội tuyển Anh.

Cột mốc vinh quang càng thêm trọn vẹn khi chính chủ nhân Quả bóng Vàng 2026 thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 64, ấn định chiến thắng 2-1 cho "Tam Sư" sau khi Morgan Rogers là người mở tỷ số trước đó.

Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh giành chiến thắng (Ảnh: Reuters).

Pha lập công vào lưới Croatia cũng nâng tổng số bàn thắng của Kane trong màu áo tuyển quốc gia lên con số 92, cân bằng thành tích với Robert Lewandowski. Chiến thắng nhọc nhằn này đưa tuyển Anh bước vào trận thư hùng đỉnh cao với nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha vào ngày 16/11 tới để tranh ngôi nhất bảng.