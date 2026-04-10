Tuyển futsal Việt Nam 0-2 Indonesia (hết hiệp 1): 20 phút khó khăn

HLV futsal Việt Nam tuyên bố đanh thép trước khi gặp Indonesia

Với việc xếp thứ hai bảng A giải futsal Đông Nam Á, đội futsal Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia (đứng đầu bảng B) ở vòng bán kết. Phát biểu trước trận đấu này, HLV Diego Giustozzi đánh giá cao sự tiến bộ của đội tuyển Indonesia. Ông cho rằng đây là thử thách lớn với futsal Việt Nam.

HLV Diego Giustozzi họp báo trước trận đấu với Indonesia (Ảnh: VFF).

HLV người Argentina cho biết: “Đội futsal Indonesia đã thay đổi rất nhiều. Họ vừa thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại.

HLV Hector Souto cùng Liên đoàn bóng đá Indonesia đã và đang làm rất tốt công việc của mình. Ở giải trước, họ cũng giành chức vô địch (sau chiến thắng trước futsal Việt Nam ở chung kết) và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy”.

Nhà cầm quân người Argentina cũng nhấn mạnh đội futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết. “Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân. Đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Tuyển futsal Việt Nam không có thành tích đối đầu tốt trước Indonesia trong những năm qua (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, HLV Hector Souto của futsal Indonesia hy vọng sẽ trải qua trận đấu công bằng với futsal Việt Nam nhờ công nghệ hỗ trợ trọng tài (VS). HLV của Indonesia cho biết: “Tôi hy vọng việc áp dụng VS sẽ giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn.

Nếu được sử dụng hiệu quả, công nghệ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều hành và đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu phát triển futsal Đông Nam Á theo hướng chuyên nghiệp hơn”.

Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 17h ngày 10/4.