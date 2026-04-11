Tuyển futsal Thái Lan thắng Australia, tiến vào chung kết gặp Indonesia

Lịch thi đấu giải futsal Đông Nam Á 2026 17h ngày 12/4: Tranh hạng ba: Việt Nam - Australia 20h ngày 12/4: Chung kết: Indonesia - Thái Lan

Tuyển futsal Thái Lan thắng Australia 4-3 ở giải Đông Nam Á

Trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Australia diễn ra tối 10/4, tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan). Hai đội chơi giằng co trong khoảng nửa thời gian đầu tiên của hiệp một (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng đá ngoài cuộc).

Trận bán kết giữa Thái Lan (áo xanh) và Australia rất căng thẳng (Ảnh: FAT).

Phút 9, Thái Lan vượt lên dẫn trước, nhờ công của Itticha. Tuy nhiên, chỉ một phút sau đó, Australia có bàn san bằng tỷ số 1-1. Người ghi bàn cho đội futsal xứ sở chuột túi là Harb.

Sau đó, hiệp hai diễn ra với diễn biến tương tự như hiệp một, tức là hai đội khá bế tắc trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp, nhưng lại rất có duyên ghi bàn ở nửa sau.

Phút 20, ngôi sao số một của futsal Thái Lan là Muhammad Osamanmusa ghi bàn, giúp đội chủ nhà có bàn thắng dẫn trước 2-1.

Đội tuyển futsal Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc (Ảnh: FAT).

Phút 31, Mintada gia tăng cách biệt lên thành 3-1 cho Thái Lan. Chỉ một phút sau Harb có bàn thắng thứ hai trong trận, thu ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cho Australia.

Phút 35, Surawut ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 cho Thái Lan. Nhưng Australia chưa chịu buông xuôi. Phút 38, De Melo rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 3-4.

Trong khoảng 2 phút cuối trận, Australia tấn công dồn dập, nhưng họ không ghi được thêm bàn thắng nào, đành chấp nhận thất bại 3-4.

Nhọc nhằn vượt qua Australia, Thái Lan vào chung kết gặp Indonesia. Đây là trận đấu rất hay, giữa đội giàu truyền thống nhất Đông Nam Á (Thái Lan) và đội đương kim vô địch, đồng thời là đội mạnh nhất khu vực hiện nay (Indonesia).

Trong khi đó, Australia sẽ gặp đội tuyển futsal Việt Nam trong trận tranh hạng ba. Hai trận chung kết và tranh hạng ba diễn ra ngày 12/4.