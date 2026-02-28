Tuyển futsal nữ Việt Nam 1-2 Thái Lan (hết h1): Futsal Việt Nam gặp khó

Hành trình vào bán kết của futsal nữ Việt Nam không hề bằng phẳng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã thất bại với tỷ số 0-2 trước Australia trong trận ra quân. Sau đó, đội bóng đã thắng Philippines và Myanmar.

Sau vòng bảng, tuyển futsal nữ Việt Nam kết thúc ở vị trí thứ hai bảng B với 6 điểm, kém Australia 1 điểm.

Trong khi đó, Thái Lan dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia và 8-0 trước Malaysia để kết thúc với ngôi đầu bảng B.

Sau thất bại ở SEA Games 33, Thái Lan rất quyết tâm đòi lại ngôi vương Đông Nam Á khi giải futsal nữ Đông Nam Á diễn ra trên sân nhà.