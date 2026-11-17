Đội tuyển Đức đã giành quyền vào vòng play-off (tứ kết) League A của UEFA Nations League sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Hà Lan trên sân nhà Olympiastadion (Berlin) vào rạng sáng 17/11 (giờ Việt Nam). Dù nhận thất bại nặng nề, "Cơn lốc màu da cam" vẫn may mắn giành vé đi tiếp.

Trận đấu thứ 50 giữa hai cường quốc bóng đá châu Âu khởi đầu với chất lượng chuyên môn cao, nhưng khả năng tận dụng cơ hội lại là vấn đề khó khăn với cả đôi bên. Crysencio Summerville có cú trượt chân đáng tiếc, trong khi Kai Havertz đánh đầu quá hiền. Ở chiều ngược lại, Donyell Malen cũng bỏ lỡ cơ hội vàng khi không thể chạm bóng sau đường tạt của Cody Gakpo.

Derry Scherhant thực hiện cú sút về phía khung thành Hà Lan (Ảnh: Getty).

Ngôi sao trẻ của Đức là Derry Scherhant tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong màu áo tuyển quốc gia. Cú sút thứ 16 chỉ sau 4 lần khoác áo đội tuyển của anh đã dội cột dọc khung thành của Hà Lan, khiến tiền đạo này vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, Scherhant không phải chờ đợi lâu. Nhận đường chuyền từ Joshua Kimmich, cầu thủ của Freiburg đi bóng khéo léo vào vòng cấm, chuyển bóng sang chân phải và tung cú cứa lòng hoàn hảo vào góc cao phía xa, mở tỷ số cho Đức ở phút 41.

Bàn thắng mở tỷ số dường như đã làm choáng váng các cầu thủ Hà Lan. Đội khách hoàn toàn sụp đổ trước sức ép mạnh mẽ của tuyển Đức trong hiệp hai. Một khoảnh khắc xuất thần ở phút thứ 60 đã giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Florian Wirtz nỗ lực đoạt lại bóng từ chân Denzel Dumfries ngay bên ngoài vòng cấm, trước khi tung cú sút như búa bổ. Bóng đập cột dọc bên phải của thủ môn Bart Verbruggen rồi đi vào lưới.

5 phút sau bàn thắng thứ hai, Nico Schlotterbeck gần như dập tắt mọi hy vọng của Hà Lan khi cúi người đánh đầu từ quả đá phạt do Brajan Gruda thực hiện, nâng tỷ số lên 3-0.

Liên tiếp ghi bàn đã giúp các cầu thủ chủ nhà hưng phấn và Đức tiếp tục gia tăng cách biệt khi đối thủ của họ đã thực sự choáng váng. Phút 71, Gruda bứt tốc bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm rồi căng ngược để Wirtz băng vào đệm bóng vào nóc lưới, hoàn tất cú đúp.

Florian Wirtz ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thứ 4 cho tuyển Đức (Ảnh: Getty).

Sau hai đường kiến tạo đẳng cấp, Gruda cũng tự ghi tên mình lên bảng tỷ số. Cầu thủ này nhanh chân đá bồi sau cú sút của Scherhant đưa bóng dội cột dọc gần bật ra, ấn định chiến thắng 5-0 cho Đức ở phút 77.

Đây là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, đồng thời cũng là thất bại nặng nề nhất của Hà Lan trước bất kỳ đối thủ nào kể từ năm 1959.

Kết quả này giúp Đức vươn từ vị trí thứ ba lên dẫn đầu bảng đấu. Trong khi đó, Hà Lan vẫn may mắn giành quyền đi tiếp nhờ thành tích đối đầu tốt hơn Hy Lạp. Đội bóng của Hy Lạp trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Nations League giành được 11 điểm nhưng vẫn không thể kết thúc vòng bảng trong top 2.

Đội hình thi đấu

Đức: Ter Stegen; Treu (Jeltsch, 75'), Tah, Schlotterbeck, Brown (Mittelstadt, 65'); Pavlovic, Kimmich; Gruda (Karl, 82'), Wirtz (Bischof, 75'), Scherhant; Havertz (Ebnoutalib, 65').

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, J. Timber (Maatsen, 72'); Q. Timber (Kluivert, 63'), Veerman, Reijnders (Koopmeiners, 78'); Summerville, Malen (Meerdink, 72'), Gakpo (Van Bommel, 78').