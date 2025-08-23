Tuyển bóng chuyền Việt Nam 1-2 (12-25) Ba Lan: Tuyển Việt Nam gặp khó

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Ba Lan ở đâu?

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có lần đầu tiên tranh tài ở giải bóng chuyền nữ thế giới. Trước đó, chúng ta đã đứng thứ 4 châu Á và được đôn lên giành vé sau khi Thái Lan đóng vai trò chủ nhà ở giải thế giới.

Chính vì vậy, giải đấu năm nay là thời cơ có một không hai để chúng ta có thể cọ xát với những đối thủ tầm cỡ thế giới.

Ngay trong trận ra quân, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp thử thách rất lớn mang tên Ba Lan. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền nữ thế giới (FIVB), Ba Lan đang xếp ở vị trí thứ 3, hơn tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 19 bậc.

Ở ba mùa giải FIVB Nations League gần nhất 2023, 2024 và 2025, đội bóng này đều giành Huy chương đồng. Trong đó, Ba Lan sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao rất tốt như Magdalena Stysiak (cao 2,03 m), Agnieszka Korneluk (2 m), Weronika Centka-Tietianiec và Martyna Czyrnianska (cùng 1,93 m).

Chiều cao trung bình của Ba Lan rất ấn tượng là 1,86m. Trong khi đó, con số này của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ là 1,77m. Điều đó cho thấy thiệt thòi nhất định của các cô gái Việt Nam ở trận ra quân.

Trong những năm qua, chúng ta đã gặt hái một số thành công như vô địch giải hạng hai châu Á AVC Challenge Cup 2023 và 2024, đoạt Huy chương đồng giải FIVB Challenger Cup 2024 hay mới nhất là lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Thái Lan để giành SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á) chặng hai.

Tất nhiên, những thành tích này còn khá khiêm tốn nếu so sánh với Ba Lan. Trước thềm giải đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhận tin không vui khi Bích Tuyền xin rút lui. Đây là tổn thất quá lớn với chúng ta khi Bích Tuyền là “máy ghi điểm” hàng đầu của đội bóng. Cô đã đóng góp 45 điểm giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch V-League.

Trong thời gian qua, người hâm mộ dấy lên câu hỏi liệu ai sẽ thay thế Bích Tuyền thi đấu ở vị trí đối chuyền? Trong trận giao hữu với Kenya trước giải đấu, HLV Tuấn Kiệt đã thử nghiệm Vi Thị Như Quỳnh ở vị trí này và cô thi đấu tương đối tốt.

Ngoài ra, HLV Tuấn Kiệt vẫn còn sự lựa chọn khác là Kiều Trinh, người từng thi đấu rất tốt ở vị trí đối chuyền trước khi Bích Tuyền trở lại vào năm 2024. Thanh Thúy cũng là phương án khả dĩ ở vị trí này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần rất cẩn trọng khi Ba Lan có hàng rào chắn với chiều cao rất tốt. Đây là thử thách với HLV Tuấn Kiệt và các học trò. Liệu chăng, khi đang có tinh thần tốt sau thành công liên tiếp, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể tạo nên cú sốc trước Ba Lan?