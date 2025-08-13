Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam 25-16, 26-24, 22-25, 14-13 U21 Ai Cập

Lý do tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam bị hủy kết quả ở giải thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đang tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới tại Indonesia. Sau vòng bảng, các vận động viên trẻ của bóng chuyền Việt Nam đã giành thành tích 4 thắng, 1 thua, đứng thứ hai tại bảng A và giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, FIVB đã hủy kết quả 4 trận đấu của U21 Việt Nam do sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu (đều bị xử thua 0-3). Do vậy U21 Việt Nam không còn nằm trong 4 đội đầu bảng và sẽ tham dự nhóm tranh hạng từ 17-24 tại giải đấu.

Đội tuyển U21 Việt Nam thi đấu tại giải U21 thế giới (Ảnh: FIVB).

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có thể bị đình chỉ hoạt động 2 năm

Nội dung cụ thể của điều 12.2 trong Quy định kỷ luật FIVB năm 2023 như sau: "Theo Điều 11 về chuyển nhượng vận động viên, việc một đội hoặc cầu thủ tham gia các trận đấu, kể cả giao hữu, thuộc các tổ chức không được FIVB công nhận, hoặc có một hay nhiều vận động viên không đủ điều kiện theo Quy định của FIVB, sẽ phải đối mặt với các hình phạt.

Cụ thể, vận động viên vi phạm sẽ bị loại khỏi giải đấu, các trận đấu có sự tham gia của vận động viên đó sẽ bị hủy bỏ. Liên đoàn Bóng chuyền Quốc gia hoặc câu lạc bộ liên quan sẽ bị phạt tiền 30.000 CHF (khoảng 977 triệu đồng) cho mỗi vận động viên không đủ điều kiện. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng chuyền Quốc gia, các giải đấu, câu lạc bộ, đội tuyển, cầu thủ và quan chức liên quan có thể bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn tối đa 2 năm".

Đội tuyển U21 Việt Nam thi đấu gặp U21 Puerto Rico (Ảnh: FIVB).

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam lại gây sốc ở giải thế giới

Trước lượt đấu cuối cùng tại bảng A, U21 Việt Nam nhận trận thua đầu tiên tại giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025 khi đối đầu với Argentina. Đây là kết quả sớm được dự báo bởi đội bóng đến từ Nam Mỹ xếp hạng 8 thế giới, được đánh giá cao hơn nhiều so với đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh.

Ở lượt trận cuối cùng của bảng A, U21 Việt Nam đối đầu với Puerto Rico - đội bóng xếp hạng 15 thế giới. Hơn Việt Nam 10 bậc, Puerto Rico có thêm ưu thế về thể hình, thể lực.