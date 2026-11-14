Theo đó, các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ cùng bước ra sân trong những chiếc áo mang số 7, số áo gắn liền với C.Ronaldo, trước trận đấu với Đan Mạch ở UEFA Nations League. Đây là hành động để tri ân đóng góp đặc biệt của CR7 cho bóng đá Bồ Đào Nha trong 23 năm qua.

Đội tuyển Bồ Đào Nha dành sự tri ân đặc biệt cho C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Tờ A Bola cho hay quyết định này được thống nhất trong cuộc họp giữa ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Chủ tịch FPF Pedro Proenca đã gặp HLV trưởng Jorge Jesus cùng nhóm thủ lĩnh của đội tuyển, hiện gồm Bernardo Silva, Ruben Dias và Bruno Fernandes. Họ đã đi đến thống nhất rằng cả đội sẽ cùng nhau xuất hiện với chiếc áo số 7.

Trận đấu với Đan Mạch sẽ đánh dấu bước ngoặt lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha. Đây là trận đấu đầu tiên của “Selecao châu Âu” ở kỷ nguyên hậu C.Ronaldo.

Cũng trong trận đấu này, người hâm mộ Bồ Đào Nha trên sân Municipal (Braga) sẽ cùng nhau đứng dậy tri ân người đội trưởng vĩ đại của đội bóng.

UEFA đã cho phép đội tuyển Bồ Đào Nha tổ chức những hoạt động đặc biệt này để đảm bảo C.Ronaldo, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, được tôn vinh một cách xứng đáng. Đây là trường hợp hiếm hoi trong lịch sử bóng đá khi Liên đoàn bóng đá châu lục cho phép tổ chức màn tri ân một cầu thủ trong một trận đấu chính thức.

C.Ronaldo vẫn chưa quyết định có thi đấu trận chia tay tuyển Bồ Đào Nha hay không (Ảnh: Getty).

Các hoạt động tri ân siêu sao số 7 không chỉ diễn ra trong ngày thi đấu. FPF còn thực hiện một thay đổi tại trung tâm huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Ở Cidade do Futebol, liên đoàn quyết định để trống căn phòng mà Ronaldo thường sử dụng tại khu nhà dành cho các cầu thủ (Athletes House).

Động thái đặc biệt này nhằm nhắc nhở mọi người rằng C.Ronaldo luôn hiện diện cùng đội bóng, dù không còn lên tuyển tập trung.

Mọi sự chú ý dồn về HLV Jorge Jesus, người được cho là có mâu thuẫn với C.Ronaldo trong thời gian qua. Ông có nhiệm vụ xây dựng một tập thể mới, với những thủ lĩnh mới là Bruno Fernandes và Bernardo Silva, sau khi C.Ronaldo chia tay đội tuyển.