Theo thông báo của FPF, kể từ trận đấu với Đan Mạch ở Nations League vào rạng sáng 15/11, số 7 trên áo đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ được thiết kế với kiểu chữ hoàn toàn khác. Đây là cách liên đoàn lưu giữ dấu ấn của C.Ronaldo mà không cần loại bỏ vĩnh viễn số áo từng gắn liền với anh.

Bồ Đào Nha thay đổi thiết kế số 7 trên áo để tri ân C.Ronaldo (Ảnh: X).

FPF thông báo: “Chiếc áo số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha vốn thuộc về Cristiano Ronaldo trong nhiều năm qua sẽ có thiết kế đồ họa mới, với hình dáng số 7 có nét gạch ngang ở giữa. Đây là cách để chúng tôi bất tử hóa con số đặc biệt này, đồng thời tri ân những di sản vĩ đại mà anh đã để lại”.

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển không được phép treo áo vĩnh viễn của bất kỳ cầu thủ nào. Trong các giải đấu của FIFA và các liên đoàn trực thuộc FIFA (Bồ Đào Nha thuộc UEFA), các đội tuyển quốc gia phải chỉ định số áo liên tiếp cho mỗi cầu thủ trong đội hình. Ví dụ, tại World Cup 2026, mỗi đội hình gồm 26 cầu thủ, có nghĩa là các đội tuyển phải đăng ký số áo từ 1 đến 26.

Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) trước đây từng có ý định treo vĩnh viễn chiếc áo số 10 để vinh danh huyền thoại vô địch World Cup Diego Maradona. Dù vậy, yêu cầu của họ đã bị FIFA từ chối trước thềm World Cup 2002. Tại giải đấu đó, Ariel Ortega đã mặc số áo này. Tuy nhiên, ở cấp độ CLB, Napoli đã treo áo số 10 của Maradona để tưởng nhớ cố huyền thoại người Argentina.

Người đầu tiên vinh dự khoác lên mình chiếc áo số 7 phiên bản mới của Bồ Đào Nha trong kỷ nguyên hậu C.Ronaldo là Carlos Forbs (đang khoác áo Club Brugge). Cầu thủ 22 tuổi vào sân ở phút 64 trong trận đấu với Đan Mạch, thay thế Joao Felix.

Cả đội Bồ Đào Nha mặc áo số 7 trước trận đấu với Đan Mạch (Ảnh: X).

Cũng ở trận đấu với Đan Mạch, đội tuyển Bồ Đào Nha có nhiều hoạt động tri ân C.Ronaldo. Trước giờ bóng lăn, toàn bộ cầu thủ đội chủ nhà bước ra sân trong những chiếc áo mang số 7.

Đặc biệt, ở phút thứ 7, các cổ động viên trên khán đài đã đứng dậy vỗ tay tri ân CR7. Hình ảnh của cầu thủ sinh năm 1985 cũng xuất hiện trên màn hình lớn với dòng chữ “Obrigado, Capitao” (Cảm ơn đội trưởng).

Chỉ có điều, ở trận đấu đầu tiên của kỷ nguyên hậu C.Ronaldo, Bồ Đào Nha đã hứng chịu trận thua đậm với tỷ số 1-4 trước Đan Mạch ngay trên sân nhà Municipal (Braga). Với kết quả này, “Selecao châu Âu” vẫn đứng đầu bảng 4 League A với 12 điểm sau 5 trận, hơn Đan Mạch 3 điểm.