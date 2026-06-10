Tuyển Anh, Pháp, Brazil: Điểm yếu chí tử và tham vọng vô địch World Cup

Vòng chung kết (VCK) World Cup 2026 sẽ khai diễn sáng 12/6 (theo giờ Việt Nam). Bất chấp số lượng đội hiện diện tại VCK tăng vọt so với những kỳ giải trước đó (từ 32 lên 48 đội), ngôi vô địch có lẽ chỉ quanh quẩn với những cái tên quen thuộc gồm Brazil, Argentina, Đức, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Trong số này, 3 đội tuyển Brazil, Pháp và Anh sở hữu lực lượng rất mạnh, giàu truyền thống và giàu kinh nghiệm vào sâu ở các kỳ giải vô địch thế giới. Tuy nhiên, riêng ở World Cup 2026, triển vọng vô địch của họ vẫn là câu hỏi lớn, bởi từng đội đang lộ những điểm yếu chí tử.

Anh: Nền bóng đá số một về mặt giải trí, nhưng...

Nhiều thập kỷ liên tục đã qua, bóng đá Anh là một trong những nền bóng đá được yêu thích nhất thế giới. Giải Ngoại hạng Anh cũng là giải đấu số một thế giới về tính giải trí.

Nhờ sức hút của giải Ngoại hạng, bóng đá Anh siêu giàu, các CLB thuộc xứ sở sương mù sở hữu tiềm lực tài chính cực kỳ hùng hậu, giúp họ thu hút hầu hết các ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới. Chính vì thế, bóng đá Anh ở tầm mức CLB cũng là nền bóng đá dẫn đầu châu Âu.

Đội tuyển Anh là một trong những đội mạnh tại World Cup (Ảnh: Reuters).

Ở 3 cúp châu Âu mùa giải vừa rồi, gồm UEFA Champions League, UEFA Europa League và UEFA Conference League, bóng đá Anh đều có đại diện trong trận chung kết. Họ vô địch UEFA Europa League (Aston Villa) và UEFA Conference League (Crystal Palace), về nhì ở UEFA Champions League (Arsenal).

Giải quốc nội mạnh, các CLB trong nước mạnh, đương nhiên đội tuyển quốc gia Anh cũng là đội mạnh, nhờ các cầu thủ Anh liên tục được thi đấu ở các trận cầu có đẳng cấp cao.

Tuy nhiên, đội tuyển Anh có phải là đội mạnh nhất thế giới hay không lại là chuyện khác, trong khi để vô địch World Cup, điều kiện bắt buộc đó là phải trở thành đội mạnh nhất.

Sở dĩ phải nói kỹ đến chi tiết này vì bên cạnh dàn cầu thủ người Anh, thành công tột đỉnh của các CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh nhiều thập kỷ qua vẫn có đóng góp rất lớn của các ngôi sao nước ngoài.

Những người góp công lớn nhất đưa Arsenal vào đến trận chung kết UEFA Champions League vẫn là Martin Odegaard (Na Uy), William Saliba (Pháp), Kai Havert (Đức), Martin Zubimendi (Tây Ban Nha)…

Với Aston Villa, khi đội bóng này vô địch Europa League, người ta nói ngay đến thủ môn Emiliano Martinez (Argentina), Pau Torres (Tây Ban Nha), Ian Maatsen (Hà Lan), hay Alysson (Brazil)…

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với hầu hết các CLB hàng đầu thuộc giải Ngoại hạng Anh như Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea: Các ngoại binh đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình sức mạnh của các đội này.

Danh sách đội tuyển Anh gây nhiều tranh cãi (Ảnh: Reuters).

Có nghĩa là các cầu thủ Anh dù giỏi, nhưng chưa đủ để giúp đội bóng mà họ khoác áo trở thành đội mạnh nhất. Từ đó phản ánh chất lượng của cầu thủ Anh chưa ở mức cao nhất thế giới.

Vả lại, khác xa với 2 nền bóng đá khác tại châu Âu là Đức và Italy, khi các cầu thủ Anh tập hợp dưới một màu áo, họ chưa bao giờ trở thành một khối liền mạch, cực kỳ mạnh mẽ về mặt tinh thần và cực kỳ rõ nét về mặt bản sắc như các đội tuyển Đức và đội tuyển Italy.

Trước các kỳ giải lớn, luôn xuất hiện những tranh cãi xung quanh đội tuyển Anh. Trước World Cup 2026, sự tranh cãi lại xuất hiện. Nguyên nhân là vì HLV Thomas Tuchel (người Đức) chỉ sử dụng 8 cầu thủ từng tham dự World Cup 2022, 18 cầu thủ còn lại mới lần đầu dự một kỳ VCK giải vô địch thế giới.

Ông Tuchel loại hàng loạt cái tên quen thuộc của bóng đá Anh như Cole Palmer, Phil Foden, Alexander-Arnold, Harry Maguire, Adam Wharton, Gibbs-White, Solanke ra khỏi đội hình đến Bắc Mỹ.

Việc này, cộng với sự soi mói đến mức quá đà theo đúng truyền thống của báo chí Anh, càng khiến cho những tranh cãi liên quan đến đội tuyển Anh bị “xé to”, dẫn đến nội bộ của đội bóng có biệt danh “tam sư” khó mà êm ấm.

Đấy đều là những rào cản trước mắt đội tuyển Anh. Muốn vô địch World Cup 2026, họ phải bước qua những rào cản này. Họ phải chứng tỏ được rằng giới cầu thủ Anh giờ đã bản lĩnh hơn, vững vàng hơn hẳn trước đây!

Brazil: Điệu Samba liệu có lỗi nhịp?

Brazil là nền bóng đá giữ kỷ lục về số lần vô địch World Cup (5 lần). Tuy nhiên, lần gần nhất mà đội bóng xứ sở Samba đăng quang đã cách đây 24 năm (World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản).

1/4 thế kỷ đã qua, bóng đá Brazil dần xuất hiện những nhược điểm cho thấy họ lạc hậu với sự chuyển động với làng túc cầu thế giới. Về mặt kỹ thuật, cầu thủ Brazil hiện không còn giữ vị thế độc tôn.

Đã 24 năm kể từ lần gần nhất Brazil vô địch World Cup (Ảnh: Reuters).

Ví dụ đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay có khả năng chơi kiểm soát bóng, phối hợp nhỏ tốt hơn đội tuyển Brazil. Ngay cả đội tuyển Nhật Bản cũng đã tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ thuật, sẵn sàng giành giật khả năng kiểm soát bóng với đội bóng xứ sở Samba. Bản thân Brazil từng thua chính đội tuyển Nhật Bản 2-3 trong trận giao hữu hồi năm ngoái.

Lối chơi ngẫu hứng từng làm nên thương hiệu của bóng đá Brazil dứt khoát cần đến những ngôi sao kiệt xuất, những người đủ khả năng một mình làm thay đổi cục diện trận đấu, thậm chí thay đổi cục diện giải đấu.

Hy vọng này của đội tuyển Brazil đặt trọn vẹn trên vai Neymar. Nhưng Neymar đang chấn thương, lại có dấu hiệu về mặt tuổi tác, khó đáp ứng cường độ cao, buộc phải tỏa sáng trong mọi trận đấu của đội tuyển Brazil tại World Cup.

Ngay cả khi Neymar ở đỉnh cao phong độ, anh vẫn chưa phải là ngôi sao số một của bóng đá thế giới trong thế hệ của anh. Vai trò đó thuộc về Messi (Argentina) và Ronaldo (Bồ Đào Nha).

Bằng chứng là khi Neymar ở đỉnh cao phong độ và Brazil hạ quyết tâm vô địch World Cup 2014 tại quê nhà, họ bị dội nguyên “gáo nước lạnh”, với thất bại rất đậm 1-7 trước đội tuyển Đức ở bán kết. Điều đó phản ánh giới hạn của cầu thủ này.

Những ngôi sao còn lại của đội tuyển Brazil, nhất là các ngôi sao tấn công như Raphina hay Vinicius, họ không thiếu kỹ thuật, không thiếu độ quái, nhưng vẫn thiếu sự lạnh lùng, thiếu bản lĩnh của một thiên tài.

Brazil quá phụ thuộc vào Neymar (Ảnh: Reuters).

Những gì mà Raphinha hay Vinicius có thể làm, những ngôi sao trẻ như Yamine Lamal (Tây Ban Nha), Rafael Leao (Bồ Đào Nha) cũng làm được. Ngược lại, những gì mà các thiên tài tầm cỡ Messi hay chính đồng hương Ronaldo (Rô béo) ngày nào sẽ làm khi đội nhà bị đặt vào thế khó, những Raphinha và Vinicius chưa thể nào vươn tới.

Khi không có những quái kiệt ở trên đỉnh thế giới để tạo nên sự đột biến, các đội bóng phải sử dụng đến yếu tố khoa học, sự chặt chẽ về mặt đấu pháp để hy vọng vượt qua đối thủ. Đây là cách mà các đội bóng châu Âu vẫn thường làm.

Đội tuyển Brazil tại World Cup 2026 đang hướng đến điều đó, với HLV nổi tiếng người Italy Carlo Ancelotti ngồi trong khu kỹ thuật. Kỷ luật chiến thuật, sự linh hoạt về mặt đấu pháp là những điều làm nên thương hiệu của HLV đại tài Ancelotti.

Nhưng nếu để chơi theo phong cách của một đội châu Âu, liệu Brazil có thắng được các đội bóng châu Âu chính hiệu tại World Cup, như Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan hay không là điều mà không ai dám chắc?

Pháp: Thành tại Mbappe, bại cũng tại Mbappe

Về lý thuyết, Pháp là một trong hai đội bóng sở hữu lực lượng đồng đều nhất thế giới hiện nay. Đội đương kim Á quân thế giới mạnh cả về kỹ thuật, chiến thuật, thể hình, thể lực, tốc độ.

Đội tuyển Pháp mạnh ở cả 3 tuyến, từ hàng hậu vệ, tiền vệ, cho đến tiền đạo. Họ mạnh ở cả 2 biên lẫn trung lộ. Đội bóng xứ sở lục lam chơi bóng trên "mặt sân" giỏi mà chơi bóng bổng cũng tài.

Mbappe là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của đội tuyển Pháp (Ảnh: Reuters).

Ngay đến nhà đương kim vô địch Argentina vẫn kém đội tuyển Pháp khá nhiều mặt: Chơi bóng bổng thua xa, thể lực và tốc độ không bằng, khoảng cách giữa đội hình chính thức và đội hình dự bị lớn hơn nhiều.

Các đội như Anh và Đức không so được với đội tuyển Pháp về mặt kỹ thuật. Brazil lại kém đội tuyển Pháp kinh nghiệm thành công ở các giải đấu lớn gần đây nhất.

Trong hàng ngũ các đại gia của bóng đá thế giới vào lúc này, có lẽ chỉ có mỗi Tây Ban Nha là đồng đều tương tự như đội tuyển Pháp.

Chưa hết, nhà đương kim Á quân World Cup còn sở hữu quân bài rất lợi hại mang tên Kylian Mbappe. Anh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018 (năm mà Pháp vô địch), là vua phá lưới của World Cup 2022 (Pháp hạng nhì).

Mbappe cũng là cầu thủ thứ nhì trong lịch sử các kỳ World Cup, ghi được hattrick trong trận chung kết. Hồi năm 2022, khi Mbappe ghi 3 bàn vào lưới Argentina trong trận chung kết trên đất Qatar, anh san bằng kỷ lục tồn tại đến 56 năm, của Geoff Hurst (Anh).

Mbappe đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ nhà nghề, tuổi 28. Về lý thuyết, đây sẽ là kỳ World Cup mà tiền đạo này tỏa sáng rực rỡ, kéo cả đội tuyển Pháp lên đỉnh thế giới.

Nhiệm vụ của HLV Deschamps là buộc Mbappe thi đấu để phục vụ tập thể (Ảnh: Reuters).

Nhưng đấy có thể mãi mãi chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, càng ở độ tuổi mà những người khác trưởng thành, Mbappe càng trở nên bất trị. Anh được cho là một trong những tác nhân khiến cho phòng thay đồ của CLB Real Madrid (Tây Ban Nha) không thể yên ấm.

Có một điểm khác nhau rõ rệt giữa Mbappe khi còn là một cầu thủ tiềm năng và một Mbappe ở độ chín của sự nghiệp.

Khi còn trẻ, Mbappe vẫn còn có thể bị “kiềm cương”, anh không dám hoặc không thể nổi loạn đến mức không thể bị kiềm chế. Xung quanh anh vẫn còn có các đàn anh, nổi tiếng hơn, tài năng không kém, để hướng dẫn cầu thủ này đi đúng quỹ đạo. Khi họ tạo ra ảnh hưởng, Mbappe buộc phải tuân thủ vì lợi ích chung của tập thể.

Còn với Mbappe hiện đã là ngôi sao sáng nhất ở các đội bóng mà anh đang khoác áo, không còn ai đủ khả năng kiềm chế chú “ngựa bất kham” này nữa.

Thực tế là kể từ ngày Mbappe rời PSG (Pháp), PSG mới có thể xây dựng lối chơi đồng đội tốt hơn, từ đó 2 lần liên tiếp vô địch UEFA Champions League 2 mùa gần nhất. Ngược lại, kể từ khi Mbappe gia nhập Real Madrid, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chìm trong khủng hoảng.

Trước World Cup 2026, những ồn ào xung quanh Mbappe ở đội tuyển Pháp lại xuất hiện. Giờ đây, cả thế giới chờ xem HLV Deschamps giải quyết vấn đề của Mbappe như thế nào? Ông sẽ đưa ngôi sao này vào khuôn khổ để tạo nên một đội tuyển Pháp siêu mạnh như hồi năm 2018, hay lại rơi vào khủng hoảng giống các kỳ Euro 2020 và 2024?