Hành quân đến sân của đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A3, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận ép sân nghẹt thở. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội trưởng Harry Kane đã khai thông thế bế tắc ở phút 45 trên chấm phạt đền.

Harry Kane mở tỷ số cho đội tuyển Anh (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, "Tam Sư" tạo nên cú sốc lớn khi liên tiếp xé lưới thủ thành Unai Simon chỉ trong vòng 4 phút nhờ các pha lập công của Ezri Konsa (phút 53) và Ben White (phút 57), vươn lên dẫn trước 3-0.

Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 63 khi Elliot Anderson nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Tận dụng lợi thế hơn người, Tây Ban Nha vùng lên mạnh mẽ và ghi liền hai bàn thắng do công của Mikel Oyarzabal (phạt đền, phút 65) và Nico Williams (phút 75).

Dù vậy, hàng thủ kiên cường của tuyển Anh đã đứng vững trong những phút cuối để bảo toàn thắng lợi 3-2, chính thức chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của "Bò tót" và vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng A3.

Tại bảng A1, vừa gây tiếng vang với chiến thắng 3-1 trước Pháp cách đây ít ngày, đội tuyển Italy của HLV Roberto Mancini bất ngờ trình diễn bộ mặt bạc nhược khi làm khách trên sân của tuyển Bỉ.

Dù Esposito giúp đội bóng áo Thiên thanh vượt lên dẫn trước ngay phút 11 sau đường kiến tạo của Kayode, lợi thế của Italy chỉ tồn tại đúng 3 phút. Lần lượt De Cuyper (phút 14), Nathan Ngoy (phút 22) và pha độc diễn đẳng cấp qua 5 hậu vệ của Jeremy Doku (phút 26) đã giúp Bỉ dẫn ngược 3-1 ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, Moreira ghi bàn ở phút 80 ấn định chiến thắng hủy diệt 4-1 cho đội bóng áo đỏ.

Ở trận đấu cùng giờ, với sự trở lại của đội trưởng Kylian Mbappe, đội tuyển Pháp cũng đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1. Sau hiệp một bế tắc, Pháp mở tỷ số nhờ pha phản lưới nhà của trung vệ Topcu (phút 49), trước khi cầu thủ vào sân thay người Junior Kroupi nhân đôi cách biệt ở phút 80. Nỗ lực muộn màng của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giúp họ có bàn danh dự của Bardakci ở phút 90.

Tuyển Pháp giành vé vào vòng tứ kết UEFA Nations League sau khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Getty).

Khép lại vòng bảng, Bỉ và Pháp chính thức là hai đại diện của bảng A1 giành quyền vào chơi trận tứ kết UEFA Nations League, trong khi Italy xếp thứ 3 và trụ hạng thành công.