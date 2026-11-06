Trong đợt tập trung vào tháng 11, HLV Kim Sang Sik đã triệu tập tiền đạo Olaha Mạnh Đức lên đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ gốc Nigeria được xem là thử nghiệm mới của “Những chiến binh sao vàng” trong bối cảnh Xuân Son dính chấn thương.

Olaha Mạnh Đức là nhân tố mới của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: CLB Cong an TPHCM).

Truyền thông Thái Lan đã dành sự quan tâm đặc biệt tới Olaha Mạnh Đức. Trang Mr.Football AEC gây chú ý với dòng tiêu đề: “Đội tuyển Việt Nam triệu tập một cầu thủ gốc Nigeria mới tham dự FIFA Days”.

Trang Mr.Football AEC tiếp tục bình luận: “Michael Olaha, hay còn được biết đến với tên gọi Olaha Mạnh Đức, là tiền đạo 29 tuổi của CLB Công an TPHCM. Cầu thủ này đã được HLV Kim Sang Sik lần đầu triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc)”.

Đáng chú ý, Mr.Football AEC chú ý tới nguồn gốc châu Phi của Olaha Mạnh Đức. Đặc biệt, cầu thủ này từng có thời gian thi đấu ở Israel cho Hapoel Tel Aviv trước khi trở lại Việt Nam thi đấu cho CLB Sông Lam Nghệ An vào năm 2021.

Trang tin ở xứ Chùa vàng cho rằng điểm mạnh của Olaha Mạnh Đức nằm ở sức mạnh và khả năng tranh chấp cực tốt. Điều đó tạo ra thách thức cho hàng thủ của các đội bóng Đông Nam Á.

Olaha Mạnh Đức nhận nhiều kỳ vọng gánh vác hàng công của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Trong khi đó, tờ Super Ball (Indonesia) cho rằng đội tuyển Việt Nam đang dần phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch. “Bóng đá Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ gốc gác nước ngoài đang trở thành nhân vật chủ chốt dưới thời HLV Kim Sang Sik”, tờ báo của Indonesia bình luận.

Nhận xét về Olaha Mạnh Đức, tờ Super Ball viết: “Olaha Mạnh Đức đã thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo CLB. Anh rất háo hức chứng tỏ mình ở đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 sở hữu thể lực tốt, thi đấu ổn định, có khả năng hoạt động độc lập. Điều đó giúp anh có thể đảm đương vai trò quan trọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Thể thao đòi hỏi tốc độ, sức bền và thường diễn ra ở cường độ cao. Đó đều là điểm mạnh của Olaha Mạnh Đức. Anh hoàn toàn có thể mang tới khác biệt cho đội tuyển Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam vẫn hội quân từ ngày 9/11, trước khi tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Ở giải đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11.