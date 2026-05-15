Truyền thông Đông Nam Á chỉ ra điều đặc biệt của bóng đá Việt Nam

U17 Việt Nam đã xuất sắc giành vé tham dự World Cup U17 sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở giải U17 châu Á vào rạng sáng 14/5. Đây là lần đầu tiên, đoàn quân của HLV Cristiano Roland giành vé tham dự World Cup trong lịch sử.

5 đội bóng của Việt Nam giành vé tham dự World Cup trong thập kỷ qua (Ảnh: ASEAN Football).

Thành công của U17 Việt Nam tiếp tục nối dài “thập kỷ vàng” của bóng đá Việt Nam. Tờ ASEAN Football rất ấn tượng 5 lần bóng đá Việt Nam tham dự World Cup trong vòng 10 năm qua. Điều đáng nói, trang tin này ấn tượng khi cả 5 đội tuyển đều sở hữu những cầu thủ bản địa.

Trang ASEAN Football giật tít: “Thập kỷ vàng của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế”. Họ bình luận: “Với việc đội U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup U17, bóng đá Việt Nam đã có 5 lần góp mặt ở World Cup trong thập kỷ qua. Đó là các đội futsal Việt Nam (2016, 2021), U20 Việt Nam (2017), bóng đá nữ Việt Nam (2023) và U17 Việt Nam (2026).

Việc góp mặt tại các giải đấu World Cup ở bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal cho thấy sự phát triển cân bằng và toàn diện của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ”.

U17 Việt Nam lần đầu giành vé tham dự World Cup (Ảnh: AFC).

Trang tin của Đông Nam Á ấn tượng với việc bóng đá Việt Nam sử dụng 100% cầu thủ bản địa trong các chiến dịch giành vé tham dự World Cup. Họ viết thêm: “Cả 5 đội tuyển của Việt Nam giành quyền tham dự World Cup đều sử dụng cầu thủ bản địa. Họ được đào tạo bài bản từ hệ thống đào tạo bóng đá trẻ trong nước. Các đội bóng này không cần sử dụng cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều.

Đây là minh chứng cho sự phát triển bền vững của cơ cấu bóng đá Việt Nam, công tác phát triển cầu thủ trẻ và đầu tư vào tài năng địa phương”.

Vào năm ngoái, U17 Indonesia đã giành quyền tham dự World Cup U17 nhưng họ sở hữu khá nhiều cầu thủ nhập tịch như Mathew Baker, Eizar Tanjung, Lucas Lee, Mike Rajasa. Chính vì vậy, chiến tích của U17 Việt Nam càng được chú ý.