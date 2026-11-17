Ông Trần Thế Thuận là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM, Trưởng đoàn Thể thao TPHCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Trưởng đoàn Thể thao TPHCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (Ảnh: Như Huy).

Trong buổi lễ xuất quân của đoàn Thể thao TPHCM sáng 16/11, ông Trần Thế Thuận cho biết: “Để có mặt trong đội hình hôm nay, các vận động viên (VĐV) TPHCM đã kiên trì qua từng buổi tập, các HLV đã chủ động điều chỉnh kế hoạch chuyên môn, các cán bộ đã phối hợp giải quyết từng vướng mắc để các đội yên tâm chuẩn bị".

"Ở kỳ Đại hội lần này, chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của đoàn chủ nhà. Các đội tuyển phải tập trung cao nhất cho nhiệm vụ thi đấu, đồng thời mỗi thành viên phải góp phần để các đoàn bạn cảm nhận được sự chu đáo, chân thành và hiếu khách của TPHCM.

Ở những thời điểm áp lực nhất, Ban lãnh đạo đoàn Thể thao TPHCM sẽ bám sát từng đội tuyển, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và bảo đảm các điều kiện để HLV, VĐV toàn tâm cho nhiệm vụ chuyên môn”, ông Trần Thế Thuận nói thêm.

Sáng 16/11, đoàn Thể thao TPHCM xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 (Ảnh: Nam Anh).

Sau đúng 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại với TPHCM. Các thành viên của đoàn thể thao chủ nhà rất quyết tâm thể hiện năng lực của mình, cả về khâu tổ chức lẫn về năng lực chuyên môn.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Trưởng đoàn Thể thao TPHCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 Trần Thế Thuận chia sẻ: “Tôi xin hứa sẽ giữ vững đoàn kết, kỷ luật, chủ động vượt qua mọi khó khăn và dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

“Mỗi VĐV sẽ bước vào cuộc tranh tài với quyết tâm cao nhất, nỗ lực đến giây cuối cùng của từng trận đấu để đạt thành tích tốt nhất. Các thành viên của đoàn Thể thao TPHCM chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng trọng tài và đối thủ, giữ vững tinh thần trung thực, cao thượng trong mọi tình huống.

Chúng tôi sẽ thể hiện trách nhiệm ấy bằng tác phong, thái độ và cách ứng xử hàng ngày, từ việc sẵn lòng hỗ trợ các đoàn bạn đến cách đón nhận thắng lợi hay thất bại. Đó là cách mỗi thành viên góp phần gìn giữ hình ảnh TPHCM văn minh, năng động và nghĩa tình”, vẫn là lời của người đứng đầu ngành thể thao TPHCM, người đứng đầu đoàn Thể thao TPHCM.