Trọng tài thổi phạt đền tranh cãi, khiến U19 Việt Nam thua Trung Quốc

Tối 11/11, U19 Việt Nam đã chịu thất bại 1-3 trước chủ nhà U19 Trung Quốc trong trận ra quân ở giải Panda Cup tại Thành Đô. Tâm điểm trong trận đấu này chính là tình huống thổi phạt đền tranh cãi của trọng tài.

Tình huống diễn ra ở phút 73 (khi U19 Trung Quốc dẫn trước 1-0). Cầu thủ Peng Ziming của U19 Trung Quốc ngã trong vòng cấm sau tình huống tranh chấp với Quốc Khánh bên phía U19 Việt Nam. Trọng tài ngay lập tức cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Yang Zhanpeng đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Trung Quốc.

Tình huống trọng tài thổi phạt đền tranh cãi với U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, quyết định của trọng tài nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Những hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ U19 Việt Nam dường như đã chạm bóng trước khi xảy ra va chạm với Peng Ziming. Tình huống truy cản không cho thấy dấu hiệu phạm lỗi rõ ràng, khiến quyết định thổi phạt đền gây ra nhiều phản ứng.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên (CĐV) Việt Nam đã phản đối quyết định của trọng tài. Tờ Sina của Trung Quốc cũng nhận định đây là tình huống gây tranh cãi.

Sau bàn thua này, U19 Việt Nam không hề buông xuôi. Phút 79, cầu thủ Việt kiều Antonio Moric đã đánh đầu ghi bàn gỡ 1-2 cho U19 Việt Nam. Trong những phút cuối, U19 Việt Nam dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Tuy nhiên, chúng ta đã chịu đòn hồi mã thương từ đối thủ. Phút 90+5, Jia Weiwei tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự U19 Việt Nam, thoát xuống dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-1 cho U19 Trung Quốc.

Ở lượt trận thứ hai, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Hàn Quốc vào ngày 14/11. Cuối cùng, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U19 Tajikistan vào ngày 17/11.