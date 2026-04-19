Trọng tài cản trở y tế vào sân cứu cầu thủ bất tỉnh ở Cúp C1 châu Á

Tình huống xảy ra ở phút 37 của trận Johor Darul Tazim (Malaysia) gặp Al-Ahli (Saudi Arabia), trên sân King Abdullah tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia), hôm 17/4. Đây là trận đấu thuộc tứ kết Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) 2025-2026.

Trong tình huống này, Ali Majrashi của Al-Ahli tung cú đá theo kiểu “xe đạp chổng ngược” trúng vào phần đầu của Jairo da Silva bên phía Johor Darul Tazim.

Tình huống va chạm dẫn đến việc cầu thủ của Johor Darul Tazim bất tỉnh (Ảnh chụp màn hình).

Sau pha va chạm rất mạnh, Jairo da Silva đổ gục trên sân, nằm bất động. Các cầu thủ hai đội chứng kiến sự việc, liên tục vẫy tay ra hiệu cho đội ngũ y tế vào sân. Tuy nhiên, trọng tài Adham Makhadmeh (người Jordan) lại ngăn cản đội ngũ y tế.

Ông không hề ra dấu hiệu cho các nhân viên y tế được phép vào bên trong sân. Thay vào đó, vị trọng tài này tiến đến phạt thẻ những người có liên quan đến pha va chạm, cho dù cả người phạm lỗi lẫn người bị phạm lỗi đều đang nằm trên mặt cỏ.

Quá bất bình với các hành xử của trọng tài, thành viên của cả hai đội chỉ trích vị “vua sân cỏ”, đồng thời tiếp tục kêu gào các nhân viên y tế phải vào sân ngay lập tức để cứu người.

Riêng đội trưởng Natxo Insa của Johor Darul Tazim lao thẳng đến khu vực của các nhân viên y tế, đá văng ghế ngồi của một nhân viên trong tổ khiêng cán, lúc này vẫn ngồi bất động vì chưa "được lệnh" của trọng tài chính.

Natxo Insa và một thành viên của CLB Johor Darul Tazim trực tiếp xách cáng cứu thương chạy vào sân, bất chấp luôn các quyết định của trọng tài Adham Makhadmeh.

Đội trưởng Natxo Insa bị phạt thẻ vàng vì cố cứu đồng đội đang trong tình trạng bất tỉnh trên sân (Ảnh: NST).

Sau trận đấu, truyền thông Malaysia tỏ ra bất bình: “Đội trưởng Natxo Insa của Johor Darul Tazim phải tự mình giật lấy cáng cứu thương, đưa chiếc cáng này vào sân để cứu đồng đội đang nằm bất động”.

“Trớ trêu thay, hành động khẩn cấp này lại dẫn đến việc Natxo Insa nhận thẻ vàng, từ phía trọng tài Adham Makhadmeh, vì vị trọng tài này cho rằng anh vi phạm quy định. Động thái nói trên từ phía các trọng tài càng khiến cho người hâm mộ bóng đá thêm tức giận”, tờ New Straits Times viết thêm.

Cựu trọng tài Saad Al-Kathiri (người Saudi Arabia) cũng lên tiếng phản ứng mạnh phán quyết của trọng tài chính Adham Makhadmeh. Vị cựu trọng tài có đẳng cấp châu Á này cho biết nhiều quyết định của ông Adham Makhadmeh ở trận đấu hôm 17/4 là thảm họa, trong đó bao gồm sự cố y tế ở phút 37.

Thông thường, sau khi có va chạm mạnh ở trên sân, nhận thấy cầu thủ gặp nguy hiểm, giới trọng tài bóng đá thường lập tức đưa lực lượng y tế vào sân để cấp cứu. Sau khi việc sơ cứu, cấp cứu được thực hiện xong, các trọng tài mới phạt thẻ cầu thủ vi phạm (nếu có), chứ không phải ngược lại.

Phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã lên tiếng về vụ việc. Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John phát biểu: “Chúng tôi đang chờ đợi các báo cáo từ những nguồn khác nhau, trước khi có biện pháp tiếp theo”.

Ở trận đấu này, CLB Al-Ahli giành thắng lợi 2-1 trước CLB Johor Darul Tazim, qua đó CLB Al-Ahli giành vé vào bán kết.