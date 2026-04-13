Trình độ của futsal Việt Nam ở bản đồ bóng đá Đông Nam Á

Kết quả chung cuộc của giải futsal Đông Nam Á 2026 Đội vô địch: Thái Lan Hạng nhì: Indonesia Hạng ba: Đội tuyển futsal Việt Nam Hạng tư: Australia Cầu thủ xuất sắc nhất: Itticha Praphan (Thái Lan) Thủ môn xuất sắc nhất: Thirawat Kaewilai (Thái Lan) Vua phá lưới: Jyden Jacob Harb (Australia)

Kết thúc giải, đội tuyển futsal Thái Lan giành ngôi vô địch, Indonesia hạng nhì, đội tuyển futsal Việt Nam hạng ba. Đây là 3 đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, mạnh hơn hẳn các đội còn lại.

Dù vậy, trong số 3 đội bóng này, tân vô địch Thái Lan và đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) SEA Games, đương kim Á quân châu Á Indonesia vẫn nhỉnh hơn một chút so với đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam đứng thứ 3 tại Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Những trận thua Indonesia liên tiếp

Có chi tiết trùng hợp, ở giải futsal châu Á 2026, diễn ra hồi đầu tháng 2 và tại giải Đông Nam Á vừa kết thúc, đội tuyển futsal Việt Nam đều thua Indonesia với tỷ số sát nút 2-3. Ở giải châu Á, chúng ta thua đội bóng xứ sở vạn đảo ở tứ kết. Còn ở giải Đông Nam Á, chúng ta thất bại trước họ ở bán kết.

Thoạt nhìn về tỷ số, cách biệt giữa 2 đội rất sít sao, chỉ một bàn cách biệt. Nhưng để tạo ra một bàn cách biệt đấy, khách quan mà nói, cầu thủ Indonesia giàu kinh nghiệm hơn, có bản lĩnh tốt hơn so với đội tuyển futsal Việt Nam.

Nếu tính luôn trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á năm 2024, nơi đội tuyển futsal Việt Nam thua Indonesia 0-2 ở trận chung kết, chúng ta có đến 3 trận thua Indonesia trong 3 năm gần nhất, toàn ở các trận đấu mang tính chất sống còn.

Xen giữa 3 trận thua đấy, đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) có một chiến thắng trước Indonesia ở giải đấu chính thức trong khoảng thời gian nói trên, đó là chiến thắng 1-0 tại SEA Games 33 hồi tháng 12 năm ngoái.

Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn kém đôi chút so với Thái Lan và Indonesia, nhất là kinh nghiệm và bản lĩnh (Ảnh: FAT).

Dù vậy, chiến thắng này của đội tuyển Việt Nam không ngăn được Indonesia lên ngôi vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Điều đó phần nào phản ánh, trong những trận đấu mang tính chất một mất một còn, trong những trận cầu buộc phải thắng, đội tuyển futsal Việt Nam chưa thể thắng Indonesia. Chúng ta mới chỉ thắng họ trong những trận cầu không mang tính chất quyết định đến các thứ hạng cao nhất.

Đấy cũng là vấn đề về mặt bản lĩnh. Đây có lẽ cũng là điều có thể lý giải: Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Rất nhiều gương mặt xuất sắc, kỳ cựu của futsal Việt Nam như Phạm Đức Hòa, Vũ Đức Tùng, Ngô Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Trí đã không còn ở phong độ cao do tuổi tác. Một vài người trong số họ đã giã từ đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Những Trần Quang Nguyên (20 tuổi), Nguyễn Thạc Hiếu (20 tuổi), Trịnh Công Đại (21 tuổi), Vũ Ngọc Anh (22 tuổi), Nguyễn Đa Hải (21 tuổi) đều còn rất trẻ.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng (Ảnh: FAT).

Họ cần thời gian và cần thêm kinh nghiệm để trưởng thành hơn nữa. Các cầu thủ này cần những trận đấu căng thẳng như các trận gặp Indonesia trong 3 năm trở lại đây để tích lũy thêm bản lĩnh.

Với lực lượng này, có thể trong vòng 1 – 2 năm tới, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ khác, dày dạn hơn, bản lĩnh hơn.

Tiến sát trình độ châu Á

Cũng giống như đội tuyển futsal Việt Nam, đội tuyển futsal Thái Lan cũng đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Rất nhiều tài năng lớn của futsal xứ sở chùa vàng, trong đó có cả những cầu thủ có trình độ châu Á như Suphawut Thueanklang, Jetsada Chudech đã không còn khoác áo đội tuyển Thái Lan.

Đội futsal xứ sở chùa vàng hiện nay có lực lượng khá lạ so với giai đoạn họ thống trị Đông Nam Á và gây áp lực cho Iran ở sân chơi châu Á vài năm trước.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn vẫn còn ngự trị nơi đội tuyển futsal Thái Lan. Đấy là lý do mà Thái Lan đủ sức đánh bại Indonesia trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2026, diễn ra tối 12/4, dù Thái Lan bị Indonesia dẫn trước trong trận đấu này.

Các đội Thái Lan và Indonesia (áo trắng) đã tiệm cận trình độ châu Á (Ảnh: FAT).

Thật ra, đội nào thắng trong trận chung kết giữa nhà cựu Á quân châu Á Thái Lan với nhà đương kim Á quân châu Á Indonesia cũng đều xứng đáng. Mỗi bên thể hiện nét hay riêng trong trận chung kết tối 12/4. Chất lượng chuyên môn, chất lượng kỹ thuật của trận chung kết futsal khu vực rất cao.

Điều quan trọng hơn nữa, mục tiêu của futsal Đông Nam Á không chỉ dừng lại với việc quanh quẩn trong khu vực, mà còn hướng đến việc giữ vị trí trong nhóm đầu châu Á, đồng thời tấn công vào đấu trường World Cup.

Trang CNN Indonesia viết: “Cho dù đội tuyển futsal Indonesia thất bại trong việc bảo vệ ngôi vô địch năm nay, nhưng không thể phủ nhận từ khi có sự xuất hiện của HLV Hector Souto (người Tây Ban Nha), đội tuyển Indonesia đã hoàn toàn lột xác”.

“Đội bóng xứ sở vạn đảo tạo nên lịch sử ở giải vô địch châu Á 2026, chỉ chịu thua Iran 4-5 trong loạt sút luân lưu, ở trận chung kết giải châu lục hồi tháng 2.

Đội hình vừa tham dự giải futsal Đông Nam Á 2026 cũng là đội hình mà Indonesia chuẩn bị cho việc bảo vệ vị trí Á quân tại giải vô địch châu Á 2028, cũng như hướng đến World Cup 2028”, CNN Indonesia thông tin thêm.

Đội tuyển futsal Việt Nam trẻ hóa để hướng đến World Cup 2028 (Ảnh: VFF).

Đấy có lẽ cũng là điều mà đội tuyển Thái Lan và đội tuyển futsal Việt Nam đang hướng tới. Việc chuyển giao thế hệ, trẻ hóa lực lượng của đội tuyển futsal Việt Nam hiện nay, chắc chắn để hướng đến giải châu Á 2028 và World Cup sau đây 2 năm. Cũng sau đây 2 năm, những Đa Hải, Quang Nguyên, Thạc Hiếu, Công Đại, Ngọc Anh sẽ khác hẳn bây giờ.

Cũng nhờ trình độ của futsal Đông Nam Á khá cao so với các nơi khác, nên việc được cọ xát thường xuyên với các đội hàng đầu như Thái Lan, Indonesia, cũng là cách rất tốt để đội tuyển Việt Nam nâng cao trình độ của mình.

Giờ đây, với cả 3 đội hàng đầu Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Indonesia và đội tuyển futsal Việt Nam, đội nào trong số này cũng từng có lúc thắng đội bóng giàu truyền thống số 2 châu lục là Nhật Bản, ở các giải chính thức. Điều đó chứng tỏ trình độ của nhóm 3 đội này rất cao.

Có thể nói, nhóm 3 đội Thái Lan, Indonesia, Việt Nam đã bỏ khá xa nhóm còn lại của khu vực gồm Australia, Myanmar, Malaysia và những đội khác. Mục tiêu tiếp theo của các đội trong nhóm đầu Đông Nam Á là tiếp tục thể hiện sự lớn mạnh hơn nữa ở sân chơi châu lục, đảm bảo việc phải thường xuyên có vé tham dự các kỳ vòng chung kết World Cup trong tương lai gần.