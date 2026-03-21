Tranh cãi nảy lửa về tấm thẻ đỏ của Maguire, khiến Man Utd rơi điểm đau đớn

Trong trận đấu sớm nhất vòng 31 giải Ngoại hạng Anh, Man Utd đã hòa 2-2 trước Bournemouth trên sân Vitality. Quỷ đỏ có hai lần vượt lên dẫn trước trong trận đấu này nhưng đều bị chủ nhà gỡ hòa. Đáng chú ý, ở phút 78, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với Maguire khi phạm lỗi cầu thủ Bouremouth trong vòng cấm. Đội chủ nhà được hưởng phạt đền và Eli Junior Kroupi đã thực hiện thành công.

Tình huống Adrien Truffert truy cản Amad Diallo trong vòng cấm trước đó (Ảnh: Sky Sports).

Tình huống dẫn tới thẻ đỏ của Maguire là tâm điểm tranh cãi sau trận đấu. HLV Michael Carrick cho rằng việc Maguire bị truất quyền thi đấu và khiến đội nhà chịu phạt đền là quyết định “khó hiểu”, đặc biệt khi trọng tài lại không đưa ra án phạt với Adrien Truffert trong tình huống truy cản tương tự với Amad Diallo trước đó.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Carrick cho biết: “Chúng tôi lẽ ra phải có thêm một quả phạt đền. Nếu trọng tài đã thổi một tình huống phạt đền, thì tình huống còn lại cũng phải được xử lý tương tự.

Với tôi, những tình huống đó gần như giống hệt nhau, đều là kéo người bằng hai tay. Trọng tài có thể sai một lần, nhưng việc thổi một tình huống mà bỏ qua tình huống còn lại thì thật khó chấp nhận. Thật sự rất khó hiểu”.

Ông nhấn mạnh rằng quyết định này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu: “Nếu chúng tôi được hưởng thêm một quả phạt đền, mọi thứ có thể đã hoàn toàn khác”.

Tình huống Maguire nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Evanilson (Ảnh: Sky Sports).

Đội trưởng Fernandes cũng bày tỏ sự bức xúc: “Chúng tôi phải chịu một quả phạt đền trong tình huống gần như giống hệt với pha bóng của Amad Diallo. Một bên được hưởng phạt đền, một bên thì không. Tôi hiểu trọng tài khó có thể cho Man Utd hưởng hai quả phạt đền trong cùng một trận, nhưng điều tôi không hiểu là vì sao VAR không can thiệp. Tình huống đó hoặc cả hai đều là phạt đền, hoặc không có tình huống nào là phạt đền”.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Man Utd Andy Cole cũng cho rằng tình huống của Maguire bị thổi phạt là khá nghiệt ngã, dù thừa nhận theo tiêu chuẩn bóng đá hiện đại, đó vẫn có thể là một quả phạt đền.

“Tôi nghĩ tình huống đó hơi nặng. Trong bóng đá ngày nay, có thể đó là phạt đền, nhưng thời chúng tôi thi đấu thì chắc chắn không”, Cole phân tích.

Ở chiều ngược lại, bình luận viên Jamie Redknapp lại cho rằng nếu trọng tài thổi phạt Truffert của Bournemouth thì sẽ là quyết định quá nặng tay. “Cậu ấy có tác động và chơi khá rắn nhưng theo tôi chưa đủ để dẫn đến một quả phạt đền”, Redknapp nhận định.

Maguire nhận thẻ đỏ, khiến Man Utd chịu phạt đền (Ảnh: Getty).

Sau trận đấu, Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã đưa ra giải thích chính thức trên mạng xã hội Twitter về tình huống của Maguire: “Quyết định thổi phạt đền và rút thẻ đỏ với Maguire vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO) đã được VAR kiểm tra và xác nhận. Tình huống được xác định là lỗi giữ người, đồng thời hậu vệ của Man Utd không có nỗ lực tranh chấp bóng hợp lệ”.

Sau trận hòa trước Bournemouth, Man Utd đang có 55 điểm sau 31 trận, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ đang có nhiều hơn đội xếp thứ 4 là Aston Villa 4 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Bournemouth xếp thứ 10 với 42 điểm.