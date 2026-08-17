TPHCM: Công an phường Xuân Hòa gắn kết cộng đồng qua Pickleball

Ngày 16/8, Công an phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức giải thi đấu Pickleball mở rộng, thu hút hàng chục vận động viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia.

Giải đấu thu hút nhiều vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM (Ảnh: Nam Phong).

Giải đấu diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026).

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Công an phường Xuân Hòa, cho biết đây không chỉ là hoạt động thể dục thể thao đơn thuần, mà còn là minh chứng cụ thể cho phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đang lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng công an phường và nhân dân trên địa bàn.

Các vận động viên đến từ báo Dân trí (Ảnh: Nam Phong).

Theo Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Pickleball là môn thể thao mới, hấp dẫn, đòi hỏi sự linh hoạt, kỹ thuật và tư duy chiến thuật. Việc tổ chức giải nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân rèn luyện sức khỏe, đồng thời tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa lực lượng công an với cộng đồng.

“Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương ngày càng phát triển sâu rộng”, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam nói.

Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi, giải đấu đã tìm ra các vận động viên, cặp đôi đạt thành tích cao ở các nội dung đôi nam, đôi nam nữ và phong cách.