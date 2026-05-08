Tổng thống Donald Trump lên tiếng về giá vé đắt đỏ ở World Cup 2026

"Tôi không biết con số đó. Tôi rất muốn có mặt ở đó, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không trả tiền mua vé", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn của tờ New York Post qua điện thoại khi được hỏi về giá vé đắt đỏ của World Cup 2026.

Khi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra, FIFA đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích về giá vé dành cho người hâm mộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận giá vé xem World Cup 2026 quá đắt đỏ (Ảnh: The Sun).

Khác với các kỳ World Cup trước, FIFA áp dụng chính sách định giá dựa trên sức hút của từng trận đấu và độ nổi tiếng của các đội tuyển tham dự ở giải đấu năm 2026. Điều này khiến nhiều trận vòng bảng có giá tăng vọt, đặc biệt là những trận đấu có chủ nhà Mỹ góp mặt.

Có thể so sánh khi vé xem trận đấu giữa Anh và Croatia vào tháng 6 có giá lần lượt là 198 bảng (hơn 7 triệu đồng), 373 bảng (hơn 13 triệu đồng) hoặc 523 bảng (hơn 18 triệu đồng).

Trong khi đó, vé xem trận Mỹ và Paraguay có giá khởi điểm từ 823 bảng (hơn 29 triệu đồng) và có thể lên tới 3.019 bảng (hơn 106 triệu đồng) cho trận đấu ở Los Angeles. Đáng chú ý năm 2022, vé xem trận chung kết World Cup đắt nhất cũng chỉ có giá khoảng 1.176 bảng (gần 42 triệu đồng), còn năm nay con số này lên tới 8.091 bảng (hơn 288 triệu đồng).

Mọi chuyện càng gây sốc với người hâm mộ khi Chủ tịch FIFA phát biểu trước khán giả ở Los Angeles (Mỹ) rằng giá vé World Cup tăng cao chỉ đơn thuần phản ánh "thị trường giải trí phát triển nhất thế giới".

"Có một số yếu tố mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Nếu ai đó rao bán vé xem trận chung kết World Cup với giá 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng), điều đó không có nghĩa là vé thực sự có giá 2 triệu USD hoặc sẽ có người mua những vé đó.

Thật ra, nếu ai đó mua vé xem trận chung kết với giá 2 triệu USD, tôi sẽ đích thân mang cho người đó một cái xúc xích và một lon Coca để đảm bảo người đó có một trải nghiệm tuyệt vời", ông Infantino tuyên bố.

Chủ tịch FIFA Giani Infantino chụp ảnh cùng Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá vé World Cup 2026 thực sự quá đắt đỏ và khiến người hâm mộ khó có cơ hội vào sân theo dõi ủng hộ cho các đội bóng yêu thích.

“Tôi chưa xem mức giá cụ thể, nhưng tôi phải xem thử. Nếu người dân từ Queens, Brooklyn và tất cả những người yêu mến Donald Trump không thể đến xem trận đấu, tôi sẽ rất thất vọng.

Nhưng, đồng thời, đó cũng là một thành công đáng kinh ngạc. Tôi muốn những người đã bỏ phiếu cho tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình", Tổng thống Donald Trump khẳng định.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6, với Mỹ đồng đăng cai cùng Canada và Mexico. Đội tuyển Mỹ đá trận mở màn vòng bảng tại Los Angeles vào ngày 12/6.