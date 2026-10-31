Tiết lộ về cách biệt điểm số giữa Kane và Mbappe ở giải Quả bóng vàng

Theo công bố của ấn phẩm nước Pháp, Harry Kane đã rất may mắn khi đoạt Quả bóng vàng 2026 khi anh chỉ hơn Mbappe 28 điểm trong cuộc bình chọn từ 100 nhà báo.

Đội trưởng tuyển Anh đã giành được 1.055 điểm khi anh là lựa chọn số một từ 40 nhà báo, trong khi Mbappe nhận được số phiếu cao nhất và giành được 1.027 điểm từ 23 nhà báo.

Kane trở thành cầu thủ người Anh lần đầu tiên sau 25 năm kể từ Michael Owen giành được Quả bóng vàng năm 2001 (Ảnh: Imago)

Ở vị trí thứ 3, tài năng trẻ Lamine Yamal nhận được 881 điểm, trong khi Rodri xếp thứ 4 với 726 điểm và Lionel Messi cán đích vị trí thứ 5 với 612 điểm.

Mặc dù khoảng cách điểm số giữa Harry Kane và Kylian Mbappe rất nhỏ, nhưng đó chưa phải là chênh lệch nhỏ nhất trong các cuộc bình chọn Quả bóng vàng trước đây. Lịch sử giải thưởng này từng ghi nhận một số kết quả thậm chí còn sát nút hơn, một số chỉ cách nhau một hoặc hai điểm.

Năm 1996, Matthias Sammer đã vượt qua Ronaldo Luis Nazario de Lima chỉ với một điểm cách biệt, sau khi tỏa sáng trong chiến thắng của đội tuyển Đức tại Euro 1996: 144 điểm so với 143 điểm. Điều tương tự cũng xảy ra vào năm 1966, khi huyền thoại nước Anh Bobby Charlton đánh bại Eusebio với một điểm cách biệt duy nhất, mặc dù vào thời điểm đó chỉ có 22 nhà báo đủ điều kiện bỏ phiếu.

Franz Beckenbauer cũng đã giành chiến thắng vào năm 1972 với cách biệt chỉ hai điểm, trong khi Stanley Matthews năm 1956 và Allan Simonsen năm 1977 đã giành được danh hiệu với cách biệt 3 điểm.

Ngay cả trong thế kỷ 21, cuộc bầu chọn sát sao nhất vẫn là năm 2019. Lionel Messi đã giành Quả bóng vàng thứ sáu của mình khi đó, đánh bại trung vệ người Hà Lan Virgil Van Dijk chỉ với 7 điểm cách biệt.