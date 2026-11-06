Chiều 5/11 (theo giờ Việt Nam), C.Ronaldo đã thông báo từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó. Điều đáng nói, quyết định của CR7 được đưa ra chỉ một ngày trước khi HLV Jorge Jesus công bố danh sách tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho hai trận đấu với Đan Mạch và Wales ở UEFA Nations League.

C.Ronaldo không thông báo trước quyết định từ giã đội tuyển quốc gia cho HLV Jorge Jesus (Ảnh: Getty).

Theo tiết lộ của tờ A Bola, CR7 chỉ báo trước quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca nhưng không hề thông báo trước cho HLV Jorge Jesus, dù biết chắc bản thân nhiều khả năng vẫn có tên trong danh sách tập trung.

Trang JN (Bồ Đào Nha) còn tiết lộ thêm một tình tiết khác. HLV Jesus sau đó đã gửi nhiều tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm.

C.Ronaldo và HLV Jesus đã không nói chuyện với nhau kể từ sáng ngày 30/9. Đó là thời điểm mà CR7 quyết định rời khỏi đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trước trận đấu với Đan Mạch.

Sau đó, siêu sao số 7 đã tố HLV Jesus hai lần thất hứa với mình. Đầu tiên là việc ông không sử dụng C.Ronaldo trong trận đấu với Na Uy, dù cầu thủ này đã khởi động bên ngoài đường biên. Trước đó, HLV Jesus từng nói rằng sẽ tung CR7 vào sân nếu đội tuyển cần đến anh trong khoảng 30 phút.

Thứ hai, C.Ronaldo còn tố cáo HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha lần thứ hai thất hứa khi không công bố những điều hai bên đã thống nhất trong buổi họp báo.

Tờ A Bola cho hay cả Chủ tịch FPF Pedro Proenca và HLV Jesus đều không muốn C.Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia theo cách này. Tuy nhiên, họ không thể thuyết phục CR7 thay đổi quyết định.

C.Ronaldo đã dành nhiều thời gian suy nghĩ trước khi từ giã đội tuyển quốc gia (Ảnh: Getty).

Theo trang JN, trong thời gian qua, C.Ronaldo ở Saudi Arabia mà không có gia đình bên cạnh. Anh dành nhiều thời gian suy nghĩ về toàn bộ sự việc trước khi lựa chọn thời điểm quan trọng để công bố quyết định chia tay đội tuyển quốc gia.

Phát biểu trước báo giới sau khi C.Ronaldo từ giã đội tuyển, HLV Jesus cho biết: “Cristiano là một biểu tượng của thế giới, của Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho đội tuyển trong những năm qua.

Anh ấy sẽ luôn là biểu tượng của đội tuyển quốc gia và lịch sử bóng đá nước nhà. Tôi đã cho treo một bức ảnh lớn của CR7 trong phòng thay đồ. Dù sao, việc chia tay đội tuyển quốc gia là quyết định của anh ấy. Chúng tôi đã có cơ hội trao đổi về điều này trước đợt triệu tập đầu tiên. Tôi đã đề nghị anh ấy ở lại bên cạnh tôi vì tôi cần anh ấy, nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của Cristiano.

C.Ronaldo sẽ luôn ở trong trái tim người dân Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Không thể thay đổi quyết định này. Anh ấy sẽ mãi là một biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha”.