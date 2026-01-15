Tiến sâu ở giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có được dự Olympic 2028?

Cứ mỗi 4 năm một lần, vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á sẽ trở thành vòng loại khu vực châu Á cho nội dung bóng đá nam Olympic. Kỳ vòng loại gần nhất khu vực châu Á cho Olympic là VCK U23 châu Á 2024.

Năm đó, những đại diện của bóng đá châu Á giành vé đến với Thế vận hội tại Paris (Pháp) là U23 Nhật Bản (vô địch), Uzbekistan (Á quân) và U23 Iraq (hạng ba).

Việc đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tốt tại giải U23 châu Á năm nay, sẽ "dọn đường" cho chúng ta có hành trình thuận lợi hơn tại giải U23 châu Á 2028, hướng đến Olympic cùng năm (Ảnh: AFC).

Chính vì thế, kỳ vòng loại khu vực châu Á kế tiếp của Olympic chính là VCK giải U23 châu Á năm 2028, chứ không phải năm nay.

Đội tuyển U23 Việt Nam nói riêng và các đội trẻ của bóng đá châu lục nói chung, đang dự giải U23 châu Á 2026, không thể giành vé dự Olympic tại Los Angeles (Mỹ) sau đây hai năm.

Dù vậy, thành tích tốt tại giải U23 châu Á 2026 sẽ có ý nghĩa phân nhóm hạt giống dành cho các đội, cho kỳ giải U23 châu Á năm 2028, giúp các đội bóng thuận lợi hơn trên hành trình vòng loại Olympic 2028.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang thành công tại giải U23 châu Á năm nay. Điều này có thể giúp cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik thuận lợi hơn tại giải U23 châu Á sau đây hai năm.

Thành công của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay sẽ là liều thuốc kích thích tinh thần của toàn bộ nền bóng đá, cho những mục tiêu lớn trong tương lai gần (Ảnh: AFC).

Thông thường, AFC sẽ phân loại hạt giống cho giải U23 châu Á dựa vào kết quả của 3 kỳ giải gần nhất. Xét theo tiêu chí này, U23 Việt Nam đang có lợi. Chúng ta vào tứ kết kỳ giải năm 2022, dưới thời HLV Gong Oh Kyun. Sau đó, U23 Việt Nam tiếp tục giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á năm 2024, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Hiện tại, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã vào tứ kết giải năm nay. Chúng ta hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa, bởi đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết giải năm nay là U23 UAE không quá mạnh.

Nếu điều đó xảy ra, đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thể được xếp vào nhóm hạt giống số một cho vòng đấu bảng giải U23 châu Á năm 2028. Nếu nằm trong nhóm hạt giống số một, U23 Việt Nam sau đây hai năm có thể tránh được khá nhiều đội mạnh ngay vòng đầu, như U23 Nhật Bản, Uzbekistan hay Hàn Quốc.

Thành tích tốt tại giải U23 châu Á 2026 không trực tiếp giúp U23 Việt Nam giành vé đến Olympic Los Angeles năm 2028. Tuy nhiên, thành tích tốt tại giải năm nay sẽ tạo tiền đề tốt, “dọn đường” cho hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải châu Á sau đây hai năm, dọn đường cho hành trình của chúng ta đến với Thế vận hội.

Đồng thời, một khi đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay thi đấu tốt, giành thành tích cao, điều đó sẽ chứng minh con đường phát triển mà bóng đá nội đang theo đuổi là đúng đắn, kích thích các trung tâm đào tạo trẻ trong nước thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, từ đó tạo ra lứa cầu thủ tốt tiếp theo, hướng về Olympic.