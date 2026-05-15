Tiền đạo Minh Thủy: "U17 Việt Nam đã sẵn sàng đánh bại U17 Australia"

"Tôi và toàn đội cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động khi giành được tấm vé vào tứ kết giải U17 châu Á cũng như suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar", tiền đạo Minh Thủy chia sẻ với truyền thông trong buổi tập của đội tuyển U17 Việt Nam diễn ra trên sân Jeddah (Saudi Arabia) vào chiều 14/5 để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U17 Australia giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam).

Các cầu thủ U17 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U17 Australia ở tứ kết giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Trong buổi tập này, ban huấn luyện đội tuyển U17 Việt Nam ưu tiên các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục thể trạng cũng như cân bằng tinh thần cho các cầu thủ.

Do vừa trải qua trận đấu căng thẳng ở lượt cuối vòng bảng, buổi tập của thầy trò HLV Cristiano Roland diễn ra với khối lượng vận động nhẹ nhàng và mang tính thư giãn. Nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp U17 UAE chủ yếu tản bộ và vận động tự do, trong khi nhóm cầu thủ có ít thời gian thi đấu hoặc dự bị được rèn thêm các nội dung phối hợp chiến thuật.

Tiền đạo Minh Thủy cho biết ban huấn luyện đã nhanh chóng nhắc nhở toàn đội gác lại niềm vui chiến thắng để tập trung cho trận đấu quan trọng với U17 Australia.

“Các thầy trong ban huấn luyện đã nhắc nhở chúng tôi phải tạm quên chiến thắng hôm qua để tập trung tối đa cho các buổi tập, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới với Australia”, Minh Thủy nói. Đánh giá về đối thủ tại tứ kết, Minh Thủy cho rằng U17 Australia là đội bóng đẳng cấp châu lục với nhiều điểm mạnh đáng chú ý.

“Chúng tôi từng gặp Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á trước đây. Họ là đội bóng có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật rất tốt. Toàn đội sẽ cố gắng hoàn thiện thêm các kỹ năng theo giáo án của ban huấn luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Mục tiêu của toàn đội là cố gắng đi sâu nhất có thể tại VCK U17 châu Á 2026”, Minh Thủy chia sẻ thêm.

Minh Thủy là mắt xích quan trọng trong đội hình U17 Việt Nam ở giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Nguyễn Minh Thủy được đánh giá là một trong những mắt xích quan trọng trong hành trình lịch sử của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026. Trong chiến thắng 3-2 trước U17 UAE, tiền vệ này ghi dấu ấn đậm nét với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 bằng pha dứt điểm quyết đoán, đồng thời thực hiện quả phạt góc để Mạnh Cường ghi bàn thắng quyết định đưa U17 Việt Nam tới FIFA U17 World Cup 2026.

Trước đó tại bán kết U17 Đông Nam Á gặp Australia, Minh Thủy cũng là người thực hiện tình huống cố định giúp đồng đội ghi bàn thắng quyết định đưa U17 Việt Nam vào chung kết.

Xuyên suốt vòng bảng tại giải U17 châu Á 2026, Minh Thủy đá chính cả 3 trận. Ngoài một bàn thắng và một kiến tạo trước U17 UAE, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An còn cho thấy vai trò quan trọng ở khu vực trung tuyến nhờ khả năng giữ nhịp, thoát pressing và tổ chức lối chơi, qua đó góp công lớn giúp U17 Việt Nam vượt qua bảng đấu nhiều thử thách để giành quyền vào tứ kết.