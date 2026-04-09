Thùy Linh thua tay vợt số 1 thế giới, chính thức chia tay giải châu Á

Ở vòng 1 diễn ra vào hôm qua (8/4), Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) đã giành chiến thắng thuyết phục trước tay vợt người Đài Loan (Trung Quốc) là Huang Yu Hsun (hạng 30 thế giới) chỉ sau hai set đấu.

Tuy nhiên, tay vợt số 1 Việt Nam đã phải đụng độ đương kim vô địch thế giới An Se Young ngay vòng 2. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, với đẳng cấp vượt trội, tay vợt người Hàn Quốc An Se Young đã dễ dàng đánh bại Thùy Linh cũng chỉ trong hai set đấu.

Thùy Linh thua chóng vánh An Se Young sau hai set đấu (Ảnh chụp màn hình).

Ở set đấu đầu tiên, Thùy Linh chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu nhưng không thể làm khó An Se Young khi tay vợt người Hàn Quốc tỏ ra chủ động trong các pha điều cầu và dứt điểm mạnh mẽ. An Se Young nhanh chóng bỏ xa Thùy Linh về điểm số và kết thúc set đấu đầu tiên với tỷ số 21-7.

Ở set đấu thứ hai, cục diện trận đấu không thay đổi khi tay vợt người Hàn Quốc tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội và giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 21-6, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Thất bại này cũng đồng nghĩa Thùy Linh có lần thứ 4 để thua trước tay vợt số 1 thế giới, qua đó cô cùng với các tay vợt khác của đội tuyển cầu lông Việt Nam sớm chia tay giải châu Á.

Trước đó, các cặp đôi gồm Trần Đình Mạnh và Nguyễn Đình Hoàng bị loại ở nội dung đôi nam, Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh bị loại ở nội dung đôi nam nữ; Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly bị loại ở nội dung đôi nữ; Nguyễn Hải Đăng bị loại ở nội dung đơn nam. Riêng cặp đôi Phạm Văn Trường và Bùi Bích Phương không vượt qua được vòng loại ngay trong ngày ra quân hôm 7/4.