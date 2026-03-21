Thùy Linh thua cựu số 1 thế giới, dừng bước ở tứ kết giải Orleans Masters

Trước khi giành vé vào tứ kết, Nguyễn Thuỳ Linh (hạng 26 thế giới) đã thể hiện phong độ tốt khi lần lượt đánh bại hai đối thủ mạnh ở các vòng đấu trước đó là tay vợt người Đài Loan (Trung Quốc) Lin Hsiang-ti (hạng 17 thế giới) và tay vợt người Hong Kong (Trung Quốc) Sin Yan Happy (hạng 75).

Tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh dừng bước ở tứ kết giải cầu lông quốc tế Orleans Masters 2026 (Ảnh: FBNV).

Tuy nhiên, đối thủ của Thuỳ Linh ở vòng tứ kết là Nozomi Okuhara diễn ra vào tối 20/3 cho thấy đẳng cấp vượt trội cũng như bản lĩnh thi đấu ở thời điểm quan trọng khi tay vợt người Nhật Bản dễ dàng giành chiến thắng 2-0.

Khởi đầu set 1, Okuhara nhanh chóng áp đặt thế trận khi tạo khoảng cách lên tới 6 điểm. Dù vậy, Nguyễn Thùy Linh đã có phản ứng tích cực khi ghi liền 5 điểm để rút ngắn cách biệt xuống 10-11. Hai tay vợt sau đó giằng co quyết liệt, nhưng kinh nghiệm của Okuhara đã phát huy đúng lúc giúp cô thắng 21-18.

Sang set 2, Thùy Linh dường như gặp vấn đề về thể lực và không còn duy trì được khả năng phòng thủ cũng như tấn công như trước. Tay vợt số 1 Việt Nam liên tục đánh hỏng và bị đối thủ dẫn điểm rất xa. Okuhara tận dụng triệt để với các chuỗi lên điểm trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 21-8, qua đó giành vé vào bán kết.

Thất bại này cũng nối dài chuỗi trận không thắng của Thùy Linh trước Okuhara, khi trước đó cô từng thua 0-2 tại Giải vô địch thế giới 2023. Dù vậy, việc lọt vào tứ kết vẫn là kết quả đáng ghi nhận với tay vợt số 1 Việt Nam.

Trong khi đó, chiến thắng này giúp Okuhara giành vé vào bán kết và sẽ đụng độ tài năng trẻ người Ấn Độ - Tanvi Sharma.