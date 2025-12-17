Thương hiệu Livotec đồng hành phát sóng SEA Games 33 trên THVL

Với định vị “Trẻ trung - Thông minh - Sống khỏe mỗi ngày”, Livotec không chỉ mang đến giải pháp điện gia dụng với thiết kế mẫu mã trẻ trung, các tính năng công nghệ thông minh hiện đại mà còn truyền cảm hứng về một lối sống trẻ - khỏe - năng động. Tinh thần ấy đồng điệu với tinh thần thể thao SEA Games: không ngừng bứt phá, hướng đến phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Livotec - thương hiệu điện gia dụng của gia đình trẻ Việt đồng hành cùng tinh thần chiến thắng (Ảnh: Livotec).

Đại diện Livotec cho biết: “SEA Games mang tinh thần cho sức khoẻ, sự trẻ trung, bứt phá và khát khao chiến thắng. Đó cũng chính là tinh thần mà điện gia dụng Livotec theo đuổi: trẻ trung trong mẫu mã thiết kế, thông minh trong tính năng công nghệ và luôn hướng đến một cuộc sống khỏe mỗi ngày cho hàng triệu gia đình Việt.

Khi đồng hành phát sóng SEA Games 33 trên Đài Truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi nhìn thấy sự giao thoa giữa thể thao và công nghệ - nơi năng lượng tích cực, sự nỗ lực không ngừng và tinh thần sống trẻ sống khoẻ được lan tỏa mạnh mẽ.

Livotec mong muốn góp phần tạo nên những khoảnh khắc xem SEA Games trọn vẹn hơn trong mỗi gia đình, để tinh thần trẻ - khỏe - thông minh luôn hiện hữu trong từng phút giây của cuộc sống hiện đại”.

Đón xem SEA Games 33 và cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà, Livotec cùng khán giả chia sẻ những phút giây vui - khỏe này (Ảnh: Livotec).

SEA Games 33 đang bước vào những ngày thi đấu giàu cảm xúc nhất. Cùng với người hâm mộ cả nước, Livotec cổ vũ hết mình cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở tất cả các môn thi đấu, nơi mỗi vận động viên đều mang trong mình tinh thần cống hiến và khát khao chiến thắng.

Livotec mong muốn đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam trong từng khoảnh khắc chiến thắng (Ảnh: Livotec).

Trong bức tranh chung ấy, những môn thể thao thu hút đông đảo khán giả theo dõi như bóng đá nam, bóng đá nữ và bóng chuyền nữ đang mang đến nhiều khoảnh khắc đáng chú ý tại vòng chung kết SEA Games 33, góp phần tạo nên không khí cổ vũ sôi nổi trên khắp cả nước.

Song song với hoạt động phát sóng trên Đài Truyền hình Vĩnh Long (THVL), Livotec cũng triển khai các hoạt động tương tác trên nền tảng số nhằm khuấy động không khí SEA Games trong cộng đồng người hâm mộ. Trong đó, minigame dự đoán số bàn thắng trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên fanpage của thương hiệu là một điểm nhấn, giúp khán giả vừa theo dõi những trận cầu hấp dẫn, vừa hòa chung nhịp đập thể thao trong mùa SEA Games năm nay.

Đồng hành phát sóng SEA Games 33 trên THVL, Livotec mong muốn mang công nghệ thông minh - trẻ trung - niềm vui vào từng phút giây sống khỏe của cuộc sống, từ căn bếp, phòng ngủ, phòng khách đến những giây phút cả nhà hòa chung nhịp đập thể thao.

Khi SEA Games 33 diễn ra, hàng triệu khán giả sẽ theo dõi các trận đấu, hành trình thi đấu và khoảnh khắc chiến thắng của Đoàn Thể thao Việt Nam qua sóng THVL. Livotec đồng hành cùng những cảm xúc ấy và mang đến những phút giây kết nối, hân hoan, tràn đầy năng lượng tích cực trong mỗi gia đình.