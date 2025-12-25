Thực hư việc AFC phạt nặng trọng tài “cướp bàn thắng” của tuyển nữ Việt Nam

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra ở Australia vào tháng 3 năm sau. Ở giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Đây là giải đấu quyết định tấm vé tham dự World Cup 2027.

Trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong không được làm việc ở giải bóng đá nữ châu Á 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở thời điểm này, AFC đã công bố danh sách trọng tài tham gia điều khiển ở giải đấu châu Á. Đáng chú ý, trọng tài biên người Lào Phutsavan Chanthavong không có tên trong danh sách này. Điều này đồng nghĩa với việc bà chắc chắn không làm nhiệm vụ trong các trận đấu với sự góp mặt của tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Không chỉ riêng trọng tài biên người Lào Phutsavan Chanthavong, tổ trọng tài điều khiển trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines bao gồm trọng tài chính Rebecca Durcau (Australia) và trợ lý Kristina Bersenyova (Turkmenistan).

Tuy nhiên, quyết định của AFC không phải là án phạt với tổ trọng tài vì sai lầm từ chối bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Philippines. Quyết định phân công trọng tài đã được chốt vào tháng 10.

Theo xác nhận của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn, phía đại diện Ban trọng tài AFC đã đến tận nơi để xin lỗi phía VFF và đội tuyển nữ Việt Nam, về sai sót nghiêm trọng của trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong.

Tuy nhiên, AFC vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan tới án phạt với bà Phutsavan Chanthavong cũng như trọng tài chính Rebecca Durcau.

AFC xin lỗi VFF vì sai lầm của trọng tài người Lào nhưng chưa đưa ra án phạt với bà (Ảnh: Quý Lượng).

Điều đáng nói, trọng tài Phutsavan Chanthavong không phải người mới vào nghề. Bà là người có kinh nghiệm dày dạn. Trong hồ sơ, bà là nữ trọng tài đầu tiên của Lào được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lựa chọn tham gia điều hành nhiều giải bóng đá nữ như vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024, môn bóng đá nữ ở Asiad 2024. Ngoài ra, bà còn điều khiển nhiều trận đấu ở các giải bóng đá nữ Đông Nam Á.

Bà Phutsavan Chanthavong từng khởi đầu sự nghiệp thể thao với vai trò vận động viên điền kinh. Tuy nhiên, sau này, bà được đào tạo trở thành trọng tài bóng đá. Tới năm 2019, nữ trọng tài này được cấp chứng nhận trợ lý trọng tài FIFA, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp.