Thua U17 Việt Nam, bóng đá trẻ Malaysia chìm trong bão chỉ trích

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau chuỗi thất bại liên tiếp của các đội tuyển trẻ quốc gia. Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim, một nhà phê bình thể thao uy tín, đã lên tiếng yêu cầu FAM phải chịu trách nhiệm và nhanh chóng thực hiện những cải tổ căn bản.

Phát biểu của Tiến sĩ Zulakbal được đưa ra sau khi U17 Malaysia một lần nữa lỡ hẹn với VCK U17 châu Á, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp không thể vượt qua vòng loại. Trước đó, các đội U20 và U23 Malaysia cũng chung cảnh ngộ, khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

U17 Malaysia thua 0-4 trước U17 Việt Nam ở trận đấu quyết định tấm vé dự giải U17 châu Á 2026 của bảng C vòng loại, diễn ra vào ngày 30/11 (Ảnh: An An)

Ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U17 châu Á, đoàn quân của HLV Javier Jorda Ribera đã phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước chủ nhà Việt Nam. Kết quả này khiến U17 Malaysia chỉ đứng nhì bảng với 12 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm và chính thức bị loại.

Lần gần nhất Malaysia góp mặt ở VCK U17 châu Á là vào năm 2023. Thành tích tốt nhất của họ tại giải đấu này là lọt vào tứ kết năm 2014 dưới sự dẫn dắt của HLV S. Balachandran.

Theo Tiến sĩ Zulakbal, FAM đã không thể hiện sự quyết liệt trong việc xử lý những vấn đề tồn tại kéo dài và đang lặp lại các sai lầm trong công tác phát triển bóng đá trẻ. “Asian Cup là con đường dẫn tới World Cup, nhưng toàn bộ các lứa trẻ của chúng tôi đều thất bại. Đội bóng của Balachandran là thế hệ mạnh nhất, nhưng vẫn không thể giành vé dự U17 World Cup,” ông nhận định.

Ông Zulakbal chỉ ra rằng Malaysia đã thử gần như mọi phương án: từ sử dụng HLV nội, thuê HLV ngoại, đưa cầu thủ sang tập huấn châu Âu cho đến việc đăng cai VCK U17 châu Á 2018, song tất cả vẫn không mang lại kết quả như mong đợi. “Chúng tôi thất bại ở mọi cấp độ trẻ nhưng chẳng có sự điều chỉnh nào đáng kể. Mọi nỗi buồn nhanh chóng bị lãng quên, cho đến khi thất bại tiếp theo xuất hiện,” ông nói thêm.

Chuyên gia này nhấn mạnh FAM cần sớm phân tích nguyên nhân gốc rễ và xây dựng kế hoạch dài hạn để giành suất dự các giải đấu châu Á. “Nếu FAM không thừa nhận thất bại, bóng đá Malaysia sẽ không thể tiến lên. Trong khi đó, nhiều quốc gia gặp điều kiện khó khăn hơn còn làm tốt hơn chúng ta,” ông cảnh báo.

Tiến sĩ Zulakbal cũng lo ngại rằng chuỗi thất bại ở cấp độ trẻ sẽ sớm kéo theo sự sa sút của đội tuyển quốc gia. Ông cho rằng FAM cần hành động khẩn cấp, đặc biệt khi có thông tin Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) có thể sớm được chuyển về FAM quản lý.

“Nếu không thể sản sinh cầu thủ đủ khả năng dự World Cup trẻ, làm sao có thể mơ tới World Cup ở cấp độ đội tuyển quốc gia? Chúng ta đã thất bại ngay từ gốc rễ suốt nhiều năm qua”, ông kết luận, nhấn mạnh sự cấp bách của việc cải tổ toàn diện nền bóng đá trẻ Malaysia.