Thua đậm Nhật Bản, U20 nữ Việt Nam hết cơ hội tham dự World Cup

Đội U20 nữ Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp để góp mặt ở vòng tứ kết giải U20 nữ World Cup. Ở vòng đấu này, đoàn quân của HLV Masahiko Okiyama phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất là Nhật Bản.

Không bất ngờ khi trong trận đấu vào chiều nay (11/4), U20 nữ Việt Nam đã chịu thất bại với tỷ số 0-4 trước U20 nữ Nhật Bản. Với kết quả này, U20 nữ Việt Nam hết hy vọng tham dự World Cup. U20 nữ Nhật Bản lọt vào bán kết và giành vé đầu tiên ở châu Á dự World Cup U20 nữ.

U20 nữ Việt Nam thất bại trước Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Bước vào trận đấu này, U20 nữ Nhật Bản chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 18, Itamura mở tỷ số bằng cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành. Trong những phút tiếp theo, đội bóng xứ Mặt trời mọc vẫn duy trì thế trận áp đảo. Họ khiến thủ thành Lê Thị Thu hoạt động rất vất vả.

U20 nữ Việt Nam chỉ cầm cự tới phút 45, trước khi nhận bàn thua thứ hai. Tago tung ra cú dứt điểm khá nhẹ nhưng hóc hiểm, khiến thủ thành Lê Thị Thu bó tay.

Chưa dừng ở đó, 1 phút sau, Fukushima đã ghi bàn thứ ba cho Nhật Bản. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội bóng xứ Hoa anh đào.

Sang hiệp 2, U20 nữ Nhật Bản chủ động giảm nhịp độ trận đấu để giữ sức cho các cầu thủ. Dù vậy, họ vẫn không gặp khó khăn để chiếm lĩnh thế trận. U20 nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng có cách biệt trình độ khá xa so với đối thủ.

Phút 61, Itamura đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho U20 nữ Nhật Bản sau cú dứt điểm từ xa.

Dù bị dẫn trước 4 bàn nhưng U20 nữ Việt Nam vẫn thi đấu nỗ lực trong những phút cuối. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam không thể ghi bàn thắng danh dự.

Việc đối đầu với các đối thủ mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản ở giải U20 nữ châu Á mang tới nhiều bài học cho U20 nữ Việt Nam. Toàn đội sẽ dần hoàn thiện và tích lũy kinh nghiệm trong tương lai.